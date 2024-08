El alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, entregó a nombre del ayuntamiento el reconocimiento Orgullo Celayense a la judoca, Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, quien obtuvo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, por ser ejemplo e inspiración para la niñez y la juventud de Celaya y Guanajuato.

La judoca que formó parte de la delegación mexicana en la pasada edición de los Juegos Olímpicos, fue ovacionada por el Ayuntamiento, por servidores públicos y por ciudadanos, principalmente jóvenes, que se dieron cita para ser parte del evento protocolario.

Mendoza Márquez felicitó a la atleta por los impresionantes logros que ha obtenido a lo largo de su carrera y la motivó a seguir adelante pues ya se ha convertido en fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones.

“Hoy tienen ante ustedes una gran fuente de inspiración para que se den cuenta que todo se puede lograr cuando hay esfuerzo, constancia, trabajo, compromiso y aquí está un gran resultado, nuestra querida Prisca que muchos han cuestionado porqué decimos Orgullo Celayense si ella no nació en Celaya; para nosotros es una digna representante del deporte y de cada uno de los celayenses”, afirmó.

Posteriormente, a nombre del Ayuntamiento y de los celayenses, entregó un reconocimiento y un estímulo económico para que la judoca pueda continuar con su carrera y cubrir sus próximos compromisos, ya que tiene en puerta nuevas competencias de carácter nacional e internacional.

Prisca Awiti agradeció la calidez y apoyo de los celayenses desde que buscó incorporarse a la Asociación Guanajuatense de Judo y a la academia Chi Kai, con sede en este municipio. Por ello, dijo que orgullosamente representó a Celaya, a Guanajuato y a México en la máxima justa deportiva del mundo, logrando la medalla de plata en el Judo Femenil, categoría de 63 kilogramos.

“Mi sueño siempre ha sido ganar una medalla en los Juegos Olímpicos y lo he cuidado toda mi vida, aunque había mucha gente que decía que no tenía el nivel para lograrlo, lo cuidé con toda mi vida y me rodeé de personas que creían en mi desde el momento en que quería representar al estado de Guanajuato.

“Muchas gracias y espero inspirar a todos a seguir sus sueños, no solo a los deportistas, a todos para que cuiden su sueño y no dejen que nadie les diga que no es posible, porque todo es posible”, señaló la subcampeona olímpica.

En el recibimiento y entrega de reconocimiento a Prisca Guadalupe Awiti también estuvo presente el representante de la Comisión del Deporte del Estado (CODE), Romualdo Hernández y la representante de la Asociación Guanajuatense de Judo, Patricia García Montes, entre otros invitados.