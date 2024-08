El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) ha decidido no insistir en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, según declaró su titular, el Dr. Rubén Galaviz Tristán. La razón es que la población no ha mostrado interés en recibir la vacuna proporcionada por la federación, y esto no ha tenido un impacto significativo en el número de contagios.

“No es necesario el refuerzo de la vacuna, ya hay una inmunidad natural y la gente no la está aceptando, entonces no hemos insistido porque no ha impactado epidemiológicamente. Se nos quedaron casi todas las vacunas cubanas, la gente no se la pone y nosotros no insistimos porque no ha impactado” declaró.

A pesar de que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han recomendado el uso de cubrebocas ante síntomas respiratorios y médicos especialistas han sugerido mantener medidas precautorias en sectores vulnerables, Galaviz Tristán aseguró que Aguascalientes enfrenta un panorama epidemiológico favorable.

“Afortunadamente no tenemos impacto aquí en Aguascalientes; se han incrementado un poco los casos, pero nada que nos preocupe a nosotros como autoridad, pues la hospitalización se mantiene en lo mínimo, esta semana hemos tenido 3 casos sin mayor problema” subrayó.

Según el reporte semanal de la Secretaría de Salud sobre información epidemiológica de la COVID 19, Aguascalientes acumula 260 casos positivos de la enfermedad y 12 defunciones hasta el 6 de agosto.