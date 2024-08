Los empresarios zapateros de Guanajuato pretenden acordar una agenda para la defensa del sector ante el ingreso de calzado chino con Marcelo Ebrard Casaubón, quien se perfila como Secretario de Economía.

Así lo adelantó Mauricio Battaglia Velázquez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg), quien recibió al también ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el marco de Sapica.

Explicó que los temas pendientes entre los que destacan los aranceles y el antidumping, serán prioritarios para afinar una visión que solucione el grave problema de la competencia desleal.

“Vemos otros temas atorados como las importaciones vía mensajería. El contrabando del país y la subvaluación de los productos que se importan a un menor precio. Otro es los recintos fiscales especializados y nos acaba de salir uno que no conocíamos que son las importaciones temporales”.

El líder zapatero señaló que las importaciones temporales son graves, pues están diseñados para materias primas y manufacturados de México que pueden exportar, sin pagar impuestos para importar productos terminados.

“Es un problema, porque esos zapatos no pagan impuestos y eso se consume en el mercado interno y en el ramo textil”.

Resaltó que esta situación afecta al fabricante mexicano, pues no reciben impuestos cuando llegan a la aduana y luego el producto lo acaba importando “y no hay importaciones de productos terminados…El tema es que el gobierno no lo permita porque no tiene sentido”.

El 28 de abril, se anunció el inicio de una investigación por parte de la Secretaría de Economía a cargo de Raquel Buenrostro, para evidenciar los daños que las importaciones chinas han provocado en la cadena de cuero calzado. Esto para calcular la posibilidad de imponer cuotas compensatorias a esas importaciones.

También se comenzó a trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas para modificar el esquema de ‘minimis’ y cerrar el acceso a la ilegalidad que se realiza a través de la cadena del comercio electrónico.