Agentes inmobiliarios en Aguascalientes denuncian haber sido víctimas de secuestro exprés, extorsión telefónica y diversas estafas mientras ejercen su labor, lo que los ha obligado a implementar medidas preventivas.

Enrique Santoyo, del grupo inmobiliario “Real State”, indicó que, como precaución, evitan involucrarse con propiedades en ciertas zonas del estado donde se han reportado casos de estafa constantes, e incluso sugieren hostigamiento de grupos delictivos en la zona fronteriza con Zacatecas.

Aunque las propiedades en estas zonas mantienen su valor, el agente inmobiliario reconoce que es extremadamente difícil venderlas, incluso con precios muy atractivos. Esto, sumado a un contexto de inseguridad en estados vecinos, limita significativamente sus oportunidades de negociar terrenos, casas y departamentos.

“Se escucha muy seguido que los agentes ya no quieren ir a Fresnillo, a Jalpa, a Encarnación de Díaz, entre otras, lo que acota nuestro margen de negocio. Formalmente las propiedades no han perdido su valor, el perito las valúa y las recomienda vender, pero en términos reales, las propiedades no se venden porque la gente no se quiere meter ahí” señaló.