La marca de lujo italiana Dolce&Gabbana sacó al mercado un perfume para perros de más de 100 dólares (1,894.26 pesos); un hecho criticado por las asociaciones de defensa de los animales porque podría perturbar su comportamiento.

“Inspirado por el amor incondicional de Domenico Dolce por su fiel perro Fefé, esta delicada mezcla sin alcohol combina los olores frescos y delicados de la flor de ylang ylang, del almizcle y del sándalo”, informó el sitio oficial de los estilistas italianos.

“Una fragancia tierna y cautivadora pensada para una divertida rutina de belleza”, asegura la página sobre este perfume que se vende por 99 euros (unos 108 dólares)

El frasco de este perfume llamado Fefé tiene una placa bañada en oro de 24 quilates que reproduce la huella de un perro y va acompañado de un collar con un medallón de Dolce&Gabbana.

La asociación internacional en defensa de los derechos de los animales (PETA) estimó que “rociar a los perros con un producto hecho para complacer a los humanos puede perturbar considerablemente a los animales”.

“Los perros tienen cientos de millones de receptores en sus fosas nasales y pueden oler entre 10,000 y 100,000 veces mejor que los humanos”, afirmó Ingrid Newkirk, fundadora de PETA, en un comunicado.

Por eso las fragancias que se echan en el pelo de los perros “pueden causarles irritación y estrés al interferir en su capacidad para detectar otros olores de su entorno y comunicarse con los animales que se encuentren a su alrededor”, agregó.

PERFUME PARA PERROS: LOS AROMAS FUERTES PUEDEN SER ABRUMADORES

Aunque los veterinarios afirman que no siempre poner perfume a tu mascota es perjudicial, en general se desaconseja. “Un perro con perfume quedaría privado de información vital importante”, comentó al medio The New York Times Donald M. Broom, profesor de Bienestar animal de la Universidad de Cambridge. El académico comparó este acto con una persona que intenta ver bajo una luz cegadora; esta sobrecarga sensorial es la razón por la que los perros suelen evitar los olores fuertes que ocultan otros.

De acuerdo con Broom, algunos aceites de aroma dulce, como la lavanda, pueden tener efectos calmantes en los animales, lo que puede ser útil para fines como el transporte. Pero otros olores, como el almizcle, pueden afectar negativamente las funciones fisiológicas del perro.

En resumen, algunos perfumes comerciales contienen ingredientes que pueden irritar la piel sensible de los perros, causar reacciones alérgicas, o incluso ser tóxicos si se lamen o ingieren. Además, los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado, por lo que los aromas fuertes pueden ser abrumadores para ellos. N

