Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Jesús María, y al cumplirse dos años de la creación del centro recreativo “Shalom”, el Gobierno Municipal ha mejorado las instalaciones con la entrega de una velaria. Este nuevo espacio techado, que contó con una inversión de 1 millón 400 mil pesos, se utilizará para reuniones, actividades recreativas y deportivas.

Durante la ceremonia de entrega, el presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López, expresó que el centro recreativo “Shalom” es uno de los proyectos más satisfactorios de su gestión debido a su impacto positivo en la comunidad. Destacó que, aunque las obras son materiales, es la gente que las usa quien les da vida y valor.

“Verlos contentos me llena de alegría. Ya me habían solicitado este espacio amplio y techado para sus bailes y festejos. Hoy, en el segundo aniversario de Shalom, me da mucho gusto entregar esta obra”, comentó.

Por su parte, Liliana Coronado de Arámbula, presidenta del Sistema DIF de Jesús María, resaltó que lo más valioso del municipio es su gente, especialmente los adultos mayores. Explicó que “Shalom”, palabra hebrea que significa armonía, equilibrio y plenitud, refleja el objetivo del centro para los adultos mayores de Jesús María.

“Es muy grato ver hecho realidad este sueño. Gracias por ser una inspiración y por el legado que nos dejan. Los invito a disfrutar, cuidar y aprovechar al máximo este lugar que es para ustedes”, mencionó al dirigirse a los adultos mayores.

En “Shalom” se han realizado posadas tradicionales, fiestas mexicanas, festejos por el Día de Muertos, y continuarán efectuándose muchas celebraciones más. Además, se han recibido visitas de otros municipios e incluso de otros estados interesados en replicar este proyecto, que actualmente atiende a 1,200 personas de la tercera edad.

Al llegar a Shalom, se revisan los signos vitales de cada adulto mayor, se les ofrece desayuno y pueden optar por servicios de belleza como manicure, masaje, pedicure o barbería para los caballeros. También participan en actividades recreativas y de esparcimiento, y finalmente reciben una comida o merienda.