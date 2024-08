El impactante debut de la boxeadora argelina Imane Khelif este jueves 1 de agosto en París 2024 reavivó la controversia sobre la participación olímpica de atletas hiperandróginas, y suscitó fuertes reacciones de figuras internacionales como Javier Milei, Giorgia Meloni, Donald Trump y Elon Musk.

Khelif es una de las dos boxeadoras presentes en la capital francesa que fallaron una prueba de género en 2023 debido a sus elevados niveles de testosterona.

La argelina se subió por primera vez al cuadrilátero de París y vio cómo su rival, la italiana Angela Carini, tiraba la toalla después de solo 46 segundos de combate.

Tras recibir un potente golpe en el rostro, Carini se encaminó hacia su esquina para retirarse. En una dramática escena, el juez dio a Khelif como vencedora de esta pelea de octavos de final del peso wélter (entre 63.5 y 66.6 kilos). En tanto, Carini caía de rodillas entre lágrimas. La argelina se acercó después a estrecharle la mano, pero Carini dolida evitó el saludo.

“No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor (…) No soy nadie para juzgar o tomar una decisión. Si esta mujer está aquí, por algo será “, declaró la italiana.