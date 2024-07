Desde octubre de 2023, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) ha invertido alrededor de 80 millones de pesos en la construcción, rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alcantarillado del municipio capital, según informó el titular del organismo, Jesús Vallín Contreras.

Al respecto, el presidente municipal, Leonardo Montañez, destacó la necesidad de incrementar la inversión en la renovación del sistema sanitario, especialmente en colonias antiguas donde se presentan encharcamientos significativos durante la temporada de lluvias.

Sin embargo, el alcalde advirtió que la solución a estos problemas no será inmediata, ya que aunque MIAA cuenta con finanzas sanas, recientemente liquidó un crédito inicial y está obteniendo sus primeras ganancias, las cuales poco a poco se destinarán a mejorar la red y la infraestructura hídrica.

“La inversión tendrá que ser mayúscula y no es algo que se pueda solucionar en un año. No culpo al pasado ni digo excusas, asumo mi responsabilidad en ello. Falta mucho, pero es algo que se seguirá haciendo, pese a que es la cara de la moneda que no se ve” declaró.