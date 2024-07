El Comité Olímpico Internacional (COI) designó a Salt Lake City, ciudad en Utah, como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034, con 83 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones. No obstante, esta decisión ha generado controversia, pues el COI ha solicitado al estado de Utah que intervenga para detener una investigación del FBI sobre el asunto de los 23 nadadores chinos que dieron positivo a dopaje en 2021 sin ser sancionados.

En una acción sin precedentes, el COI incorporó en el acuerdo con Salt Lake City una cláusula de cancelación de la sede “en caso de que no se respete plenamente la autoridad suprema de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)”, explicó el vicepresidente John Coates, pero ¿cuál es el caso?

En abril pasado, una investigación del medio The New York Times y la cadena alemana ARD reveló que 23 nadadores chinos dieron positivo en 2021 a trimetazidina (TMZ), un medicamento para el corazón prohibido desde 2014. Ante la noticia, el titular de la agencia antidopaje de Estados Unidos (USADA), Travis Tygart, no deja de acusar a la AMA de haber “permitido a China esconder casos positivos debajo de la alfombra”, reavivando un conflicto siempre latente entre la organización con sede en Montreal y la primera potencia mundial.

“El fármaco es popular entre los atletas que buscan una ventaja porque les ayuda a entrenar más duro, recuperarse más rápido y se mueve con rapidez por el cuerpo, por eso es más difícil de detectar”, precisó entonces el medio de Norteamérica.

En esa vía, la justicia estadounidense abrió una investigación penal sobre la gestión de este caso por la AMA, sustentándose en la controvertida “Ley Rodchenkov”, por la cual Estados Unidos se atribuyó desde finales de 2020 una competencia extraterritorial en materia de dopaje.

LA CONTROVERTIDA LEY RODCHENKOV

La legislación de la Ley Rodchenkov, aprobada en 2020, amplía la jurisdicción de las fuerzas de seguridad estadounidenses a cualquier competición deportiva internacional en la que participen atletas estadounidenses o que tenga conexiones financieras con Estados Unidos

Antes de designar a Salt Lake City como sede, el COI y las federaciones internacionales estaban abiertamente preocupados por el hecho de que los estadounidenses fragilizaran a la AMA, creada en 1999 tras el escándalo Festina del ciclismo para elaborar el Código Mundial Antidopaje y permitir una lucha coherente según deportes y países.

“Cuando los países aprueban su propio sistema, eso daña el sistema mundial antidopaje”, apuntó el surcoreano Kim Jae-youl, presidente de la Federación Internacional de Patinaje, al denunciar “la no conformidad de Estados Unidos con el Código Mundial Antidopaje”.

Ingmar de Vos, patrón de la asociación que agrupa a las federaciones internacionales de deportes de verano (ASOIF), recordó que el fiscal independiente que recibió el encargo de investigar por parte de la AMA no había revelado “ninguna injerencia ni irregularidad” en la gestión del caso.

“No fue en absoluto un caso de dopaje (…) fue un caso de contaminación a través de las cocinas del hotel donde se alojaban los nadadores”, insistió De Vos.

“NADADORES CHINOS INGIRIERON LA SUSTANCIA DE FORMA ACCIDENTAL”

En mayo de 2024, The New York Times informó que la agencia mundial encargada de vigilar el dopaje en el deporte enfrentaba una crisis cada vez mayor, mientras eludía acusaciones de que ayudó a encubrir los resultados positivos de nadadores chinos de élite que compitieron —y ganaron medallas— en las últimas Olimpiadas de verano.

“Las acusaciones son particularmente problemáticas para la AMA, la cual durante mucho tiempo se ha promocionado como el modelo a seguir en el movimiento mundial a favor de la integridad en los deportes, porque crean la idea de que no se puede confiar en la agencia ni, por extensión, en todo el sistema creado para intentar mantener limpios los Juegos Olímpicos”, indicó el medio.

En ese entonces, Lilly King, dos veces medallista de oro olímpica y miembro del Consejo Asesor de Atletas de USA Swimming, declaró que ya no confiaba en que la AMA “esté haciendo su trabajo para mantener fuera de las Olimpiadas a los atletas que violen las normas antidopaje”.

Dos días después de la publicación del reportaje en el Times, el presidente de la AMA, Witold Banka, y otros altos directivos de la agencia realizaron una conferencia de prensa en la que declararon que no tuvieron otra alternativa que aceptar la explicación proporcionada por la agencia antidopaje china sobre los resultados positivos. La agencia de China afirmó que todos los nadadores habían ingerido la sustancia de forma accidental al consumir alimentos contaminados con TMZ de una cocina. N