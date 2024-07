Aguascalientes no está sacando el máximo provecho de las lluvias que han caído en las últimas semanas, consideró la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Viramontes, quien señaló que ante la falta de infraestructura para captación pluvial y tratamiento de aguas, gran parte del líquido ha sido desperdiciado.

La economista apuntó que con la capacidad instalada, las lluvias se captan principalmente para su aprovechamiento en el campo, sin embargo, estas también se podrían reutilizar en contextos urbanos e industriales.

“El problema es que no existe la infraestructura para captar las aguas y muchas se van al drenaje; en el mejor de los casos estos drenajes se van a los ríos, pero en los ríos no hay manera de tratar esa agua, entonces no la estamos aprovechando de la mejor manera porque las plantas tratadoras en Aguascalientes no funcionan en su máxima capacidad” señaló.