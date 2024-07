A inicios de la semana, el Partido Republicano adoptó su programa político para un eventual próximo gobierno, pero es otra hoja de ruta, mucho más radical e impulsada por los más cercanos a Donald Trump, que genera debate. Titulado “Proyecto 2025”, este plan de 887 páginas fue confeccionado por la Heritage Foundation, un centro de pensamiento conservador muy influyente en Washington.

En especial, prevé reformar el estatuto del funcionario federal, hasta ahora protegido de las alternancias del poder político, lo que podría permitir a Trump, en caso de volver a la Casa Blanca en 2025, posicionar a ultraconservadores leales en cargos estratégicos.

El texto también propone reestructurar agencias federales para centralizar el poder ejecutivo en la Casa Blanca y permitir así la puesta en marcha de una política muy conservadora en temas que van desde la migración hasta el aborto.

Los opositores del expresidente republicano critican este plan, al considerar el texto como una recopilación de ideas autoritarias y de extrema derecha. Entre las medidas más criticadas están la de crear una “vigilancia del aborto” a escala estatal.

Además, contempla prohibir la píldora abortiva usada para la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo y limitar el uso de la píldora del día después. E, incluso, hay medidas que apuntan a poner fin a todos los programas de energías limpias o que promueven una explotación aún más agresiva de los combustibles fósiles.

“Estamos en la senda de una segunda revolución estadounidense, que tendrá lugar sin derramamiento de sangre, si la izquierda no se opone”, declaró Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation, a principios de julio a propósito de una decisión reciente de la Corte Suprema al reconocer una extensa inmunidad al expresidente.

Sus comentarios fueron fuertemente rechazados por algunos políticos. Frente a la polémica que rodea al “Proyecto 2025”, Donald Trump ha tomado distancia con respecto al texto.

“No lo he visto, no tengo idea de quién está detrás”, aseguró el candidato en su red Truth Social, al declarar que el programa apoyado por el Partido Republicano no tenía “nada que ver” con el de la Heritage.