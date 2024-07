La primera ‘Miss IA’ es Kenza Layli, una influencer marroquí creada con inteligencia artificial cuyo objetivo es aportar “diversidad e inclusión” al panorama de los creadores. La joven tiene casi 200,000 seguidores en Instagram y otros 45,000 en TikTok.

Kenza Layli es enteramente creada por inteligencia artificial, esta característica se puede observar desde sus imágenes hasta sus pies de foto, incluido su discurso de aceptación que estuvo plagado de palabras de moda.

Los World AI Creator Awards (WAICA) son el primer programa global de premios de su tipo dedicado a reconocer los logros de los creadores de inteligencia artificial en todo el mundo. “La primera entrega de las WAICA es Miss AI, donde el espectáculo de belleza tradicional está atravesando el mundo de los creadores de inteligencia artificial”, indica la explicación de la página web. Las concursantes fueron juzgadas “por su belleza, tecnología e influencia para tener la oportunidad de ganar la corona de Miss AI”.

Las tres principales concursantes ganadoras de Miss AI recibirán premios por un total de más de 20,000 dólares, incluido un premio en efectivo de 5,000 dólares para el creador o creadora. Al premio se sumó programas de tutoría de inteligencia artificial, servicios de relaciones públicas y cortesías del socio de WAICA, Fanvue.

“MISS IA” DA CONSEJOS A SUS SEGUIDORES

“Ganar Miss IA me motiva aún más para seguir trabajando en el avance de la tecnología de IA”, dijo Layli en un video del discurso de la victoria. “La IA no es solo una herramienta, es una fuerza transformadora que puede alterar las industrias, desafiar las normas y crear oportunidades donde antes no existían. A medida que avanzamos, me comprometo a promover la diversidad y la inclusión dentro del campo, asegurando que todos tengan un asiento en la mesa del progreso tecnológico”.

El segundo lugar lo obtuvo Lalina creada en Francia y el tercer lugar fue para Olivia C de Portugal. El concurso inaugural de “Miss IA” se inauguró durante la primavera de 2024, durante las inscripciones se consiguió que 1,500 programadores de inteligencia artificial de todo el mundo se inscribieran, de acuerdo con la información de Fanvue.

Layli es una creación de Myriam Bessa, fundadora de la agencia Phoenix AI, que obtuvo como premio 5,000 dólares en efectivo, apoyo en Fanvue y un publicista para dar a conocer a Layli. En su página de Instagram, Layli expresa que su color favorito es el rojo, a su vez, da consejos a sus seguidores y uno de ellos es que “inviertan en sí mismos a diario”. N

