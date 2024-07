Son alrededor de 3300 los microcreditos que el gobierno municipal a través de la dirección de fomento económico y turismo https://m.facebook.com/FomentoEconomicoDgo/, ha entregado en lo que va del presente año y sin distinción a quienes lo han solicitado, señaló el regidor Ignacio fuentes.

Resaltó el integrante del cabildo que lo mencionado por la regidora del partido del trabajo, Arlina Adame no es verdad, ya que los créditos están al alcance de todos los ciudadanos, y solo es necesario que acudan con la papelería necesaria para que lo soliciten.

Explicó el regidor que existen tres tipos de créditos donde se ofrece en algunos 0% de interés y otro más el interes es muy bajo, además estos apoyos indicó pueden iniciar desde 4000 pesos y hasta 90 000 pesos, estos últimos son para empresas más consolidadas.

“La intensión de estos créditos es apoyar a las micro empresas para que su negocio se fortalezca o bien crezca y es por medio de pagos cómodos acudiendo a la unidad administrativa que los beneficiados pueden pagar de manera fácil y cómoda su crédito”, comentó el regidor.

Por último destacó Ignacio Fuentes, que la falta de información es lo que ocasiona que algunos ciudadanos no soliciten estos créditos, ya que no existe preferencia para algún sector en particular, como lo pudieran mencionar otros regidores de la oposición.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:https://newsweekespanol.com/2024/07/09/inauguracion-del-instituto-de-valores-un-regalo-para-los-duranguenses-tono-ochoa/