Un grupo de científicos demuestra que el medicamento Paxlovid ayuda a la mejoría de los pacientes con covid-19 de alto riesgo, en particular a los adultos mayores y aquellos que están inmunodeprimidos. El medicamento funciona inhibiendo una proteína clave de replicación de covid-19 conocida como proteasa, que a su vez interrumpe la capacidad del SARS-CoV-2 para replicarse.

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine ofrece evidencia de que Paxlovid, la marca de una combinación de nirmatrelvir (un medicamento que inhibe la replicación viral) y ritonavir (un medicamento similar que también se utiliza para tratar el VIH y puede servir como refuerzo para el nirmatrelvir), ha sido una de las principales armas en la batalla contra el covid-19.

TABAQUISMO, LA OBESIDAD O LA HIPERTENSIÓN

Si bien puede haber beneficio en tomar Paxlovid para los pacientes que están en alto riesgo de hospitalización y muerte, el medicamento puede no ser funcional para los pacientes que no se consideran de alto riesgo, sugiere el nuevo estudio.

El estudio indica que en pacientes, cuyo mayor riesgo se debe principalmente al tabaquismo, la obesidad o la hipertensión, Paxlovid puede reducir la gravedad de la enfermedad, pero no la duración. Sin embargo, un editorial reflexivo, publicado en el mismo número de The New England Journal of Medicine, sugiere que el estudio “inscribió solo a un pequeño porcentaje de personas con mayor riesgo de progresión (las personas mayores, las personas que están inmunodeprimidas y las que tienen afecciones coexistentes graves, por ejemplo, enfermedades cardíacas o pulmonares), que constituyen la mayoría de los pacientes hospitalizados con covid-19”.

Otro estudio realizado por investigadores de Pfizer (la compañía farmacéutica que desarrolló Paxlovid), involucró a 1,288 participantes, un grupo recibió el medicamento y otro tomó un placebo.

El grupo experimental tardó unos 12 días, en promedio, en recuperarse de los síntomas de covid-19. El grupo placebo se recuperó en aproximadamente 13 días. Sin embargo, no hubo ninguna diferencia estadística entre los grupos. En otras palabras, el estudio encontró que Paxlovid no reduce definitivamente el tiempo de recuperación en personas con casos agudos de covid-19.

PAXLOVID Y LA HOSPITALIZACIÓN POR COVID-19

“Los resultados fueron sorprendentes. Paxlovid no mostró un gran beneficio para los pacientes de bajo riesgo”, dice Scott Roberts, profesor asistente de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de Yale, que no participó en la investigación.

La investigación también comparó las hospitalizaciones y la muerte en ambos grupos. En el primer grupo solo 0.8 por ciento de los que tomaron Paxlovid (independientemente del estado de vacunación) fueron hospitalizados o murieron, en comparación con 1.6 por ciento del segundo grupo que recibió el placebo.

Entre el pequeño número de pacientes que fueron hospitalizados, ninguno de los pacientes que recibieron Paxlovid fue ingresado en terapia intensiva, mientras tanto, 30 por ciento de los pacientes hospitalizados que tomaron un placebo terminaron en la unidad de cuidados intensivos. N

