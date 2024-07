En la capital no se expiden licencias de manejo a menores de edad, destacó Luis Enrique Muñoz, subdirector de vialidad de la dirección de Seguridad Pública en la capital.

El funcionario municipal hizo un llamado a los padres de familia, para tener mayor cuidado con sus hijos menores de 18 años, ya que, si no cuentan con licencia de manejo, no deben conducir vehículos, debido a que no tienen la pericia necesaria para hacerlo, explicó.

Referente al monto de la infracción por conducir un vehículo sin licencia y siendo menor de edad, indicó el subdirector que los costos son elevados por lo que se invita a la ciudadanía a evitar estas situaciones que puedan llegar a afectar su economía.

Por último, comentó el titular de la subdirección de vialidad https://m.facebook.com/SEGP.DC/ que, en lo que va del presente año, se ha registrado un incremento del 50% en el trámite de la licencia de conducir (por primera vez) y en la renovación, lo cual, es de reconocer en los duranguenses comprometidos.

