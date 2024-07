Threads, la última incorporación del grupo Meta, cumple su primer año este viernes con 175 millones de usuarios mensuales, a los que trata de convencer para que permanezcan más tiempo en la red, mientras lucha por hacerse de su propio espacio en un ecosistema virtual ya saturado.

En julio de 2023, mientras muchos usuarios y anunciantes abandonaban Twitter, comprado y transformado en X por el magnate Elon Musk, Threads tuvo un comienzo deslumbrante. La aplicación fue descargada más de 100 millones de veces en pocos días, en parte gracias al registro ultrasencillo en Instagram. Sin embargo, la actividad de los usuarios disminuyó rápidamente.

“Los 175 millones es una cifra alta. Pero eso no refleja necesariamente la cantidad de personas que usan el servicio diariamente o el tiempo que le dedican”, reconoce Jasmine Enberg, analista de la consultora Emarketer.

En una entrevista con el boletín digital Platformer, Adam Mosseri afirmó sentirse “orgulloso” de que todas las mediciones de audiencia significativas, como el tiempo dedicado a la red social diariamente, “progresen de manera constante”. Sin embargo, reiteró su ambición de “construir la mejor plataforma para compartir ideas en línea”.

“Esto significa volverse más grande que X (ex Twitter). Llevará tiempo, pero me consideraré un fracaso si no lo logramos”, apuntó.