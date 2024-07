El diputado del PAN, Raúl Silva Perezchica, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, asegura que actualmente no existen condiciones para la gratuidad en la educación superior. Esto surge después de que la diputada morenista, Irma Karola Macías Martínez, presentara una iniciativa con tal objetivo.

Silva Perezchica argumenta que primero se deben cubrir otras prioridades, como atender la educación básica y hacerla gratuita, incluyendo la educación preescolar y media.

“Se ha tratado de impulsar la gratuidad en la educación superior cuando todavía no se ha hecho gratuita la educación media, ni el preescolar, que tiene muchas deficiencias porque realmente no hay maestros asistentes, y no se diga la educación inicial, que es fundamental y tampoco está siendo atendida”, indicó.