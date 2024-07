La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este lunes 1 de julio que el expresidente Donald Trump goza de “cierta inmunidad” como expresidente, el dictamen retrasa su juicio por presuntamente haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020.

Donald Trump, calificó de “gran victoria” para la democracia el dictamen de la Corte Suprema. “Gran victoria para nuestra constitución y democracia. ¡Orgulloso de ser estadounidense!”, escribió Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

En su opinión mayoritaria, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que los presidentes necesitan inmunidad para sus actos oficiales. “Concluimos que bajo nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad del enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato”, escribió Roberts. “Al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales fundamentales, esta inmunidad debe ser absoluta”.

LA VOTACIÓN DE LA CORTE SUPREMA A FAVOR DE TRUMP

Añadió: “El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley”. Por seis votos de los magistrados conservadores contra tres (los de los progresistas), el tribunal dictaminó que “el presidente no goza de inmunidad para sus actos no oficiales”, pero que “tiene derecho al menos a una presunción de inmunidad por sus actos oficiales”.

En tanto, el equipo de la campaña electoral de Joe Biden criticó duramente a Donald Trump después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que disfruta de una “cierta inmunidad” como expresidente.

“Donald Trump se quebró después de perder las elecciones de 2020 e incitó a una turba a alterar los resultados”, dijo la campaña. “Él piensa que está por encima de la ley y está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar y conservar el poder”.

“POR MIEDO POR NUESTRA DEMOCRACIA, DISIENTO”.

Los tres magistrados progresistas discreparon. La jueza Sonia Sotomayor recalcó que “nunca en la historia” del país “un presidente ha tenido motivos para creer que sería inmune a un proceso penal si utilizaba los atributos de su cargo para violar la ley penal”. Escribió: “Por miedo por nuestra democracia, disiento”.

El juicio de Trump por este caso debería haber comenzado el 4 de marzo, mucho antes de su revancha electoral en noviembre con el presidente Joe Biden, pero la Corte Suprema, dominada por conservadores, incluidos los tres nombrados por el republicano durante su mandato, aceptó en febrero examinar su argumento de que merece inmunidad presidencial, dejando el caso en pausa. N

