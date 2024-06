Un mes después de la victoria de Claudia Sheinbaum en el proceso electoral

presidencial los mercados siguen asimilando el avasallante resultado y la interrogante

es siempre la misma: ¿La próxima presidenta seguirá ciega e incuestionadamente el

camino trazado por López Obrador o, por lo contrario, se distanciará de su predecesor

generarando, de esa manera, una nueva versión de la 4T?

Durante este periodo de transición, algunos sectores han argumentado que el

marcador de la elección fue consecuencia de un posible fraude electoral que se

orquestó en el conteo de votos. Lo paradójico es que, semanas antes de la elección,

muchos de esos grupos salieron, justificadamente, a defender al árbitro electoral en

contra de diversos ataques por lo que, insuinar que el INE pudo haber sido cómplice

de una maquinación antidemocrática es un despropósito y una falsa narrativa, como

ha indicado la propia autoridad electoral.

Respecto de la interrogante planteada al inicio, considero que más allá de saber si

Claudia Sheinbaum seguirá o no el proyecto de nación de López Obrador, resulta

impostergable que las fuerzas políticas del país y, en especial, la sociedad civil

lleguemos a acuerdos para poner fin a muchas disputas y prejuicios que, derivado de

la situación de violencia extrema y crimen organizado que se sobre-vive en nuestro

país, actualmente han pasado a otro plano, al menos, temporal.

No quiero generar malentendidos, el paquete de iniciativas de reforma a la

Constitución presentado por López Obrador en febrero es de la máxima trascendencia

e importancia para la definición del modelo de Estado que queremos ser, sin embargo,

algunas de esas propuestas son discutibles e incluso negociables desde el punto de

vista político y jurídico. Otras, como por ejemplo, la propuesta de reforma al Poder

Judicial implican un análisis mucho más profundo y consciente que implica, en última

instancia, definir qué papel deben tener los jueces en nuestra democracia.

A lo que me refiero es que poner fin a la crisis de seguridad o al menos establecer las

bases para buscar la paz y, de esa manera, reducir los índices de violencia que se

padecen en nuestro país no debe postergarse o someterese a cabildeos. Como diría

Javier Sicilia, y sin afán de agraviar: “estamos hasta la madre”.

Para dimensionar el problema, hace tiempo El País publicó un análisis de una

investigación en la que se determinó que el narcotráfico es el quinto mayor empleador

de México con aproximadamente 150,000 personas y, por ende, con más personal que

empresas como Oxxo o Pemex. En dicho estudio, Rafael Prieto Curiel concluye que la única manera de disminuir la violencia en nuestro país es reduciendo el reclutamiento

por parte del crimen organizado.

La interrogante que deriva de dicho planteamiento es la siguiente: ¿Cómo evitar que el

quinto mayor empleador de nuestro país siga reclutando personal? Como se advierte,

la responsabilidad de Claudia Sheinbaum no es para nada sencilla pero, sin duda,

requiere de la colaboración de todos; al menos, para reconocer y entender en donde

estamos parados.

En ese sentido, espero que así como la presidenta electa tuvo la capacidad de salir

triunfadora y vencer la contienda electoral por un amplio margen, pueda también

convencernos de que podemos hacer las cosas de manera diferente ya que este país

necesita establecer las bases para reparar el tejido social. Simplificando a Miguel de

Unamuno: vencer no es lo mismo convencer, para convencer hay que persuadir, y para persuadir se requiere de la razón y el derecho.