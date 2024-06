Catorce expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas informaron este jueves 27 de junio que en Irak la ejecución de prisioneros condenados a muerte bajo vagas leyes antiterroristas y que se declararon culpables a través de la tortura constituye una privación arbitraria de vida según lo definido por el derecho internacional y puede constituir crímenes de lesa humanidad.

Los expertos señalaron que los reclusos del corredor de la muerte no solo padecen dolor psicológico severo, sino que también sufren torturas y otras formas de abuso en la prisión de Nasiriyah, incluida la falta de acceso a alimentos adecuados y agua potable. Además, se les niega la atención médica por enfermedades graves e infecciosas, lo que lleva a la muerte prematura durante la detención.

“Nos sorprenden los informes de muchas muertes en la prisión de Nasiriyah debido a la tortura y a las malas condiciones de detención. Recordamos al gobierno de Irak que, de acuerdo con el derecho internacional, el gobierno debe encontrar la responsabilidad de la muerte de los prisioneros hasta que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial y expongan su responsabilidad por la muerte de los prisioneros de acuerdo con las normas internacionales”, advierte el grupo de la ONU.

8,000 RECLUSOS EN EL CORREDOR DE LA MUERTE

Según los registros oficiales, hay 8,000 reclusos en el corredor de la muerte en Irak. Los expertos dicen que si las ejecuciones arbitrarias son de naturaleza amplia y sistemática, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, y cualquier funcionario que directamente o esté de acuerdo en participar en tales actos asumirá la responsabilidad penal.

Dijeron que un país como Irak que mantiene la pena de muerte no puede estar exento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. El derecho internacional estipula que la pena de muerte solo se aplica a “los delitos más graves”, es decir, el homicidio intencional.

IRAK: SIN MIEDO A TORTURAR ANTES DE LA MUERTE

Aunque Iraq forma parte de varios tratados internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos, más de la mitad de todos los detenidos que han sido entrevistados por la ONU ofrecieron relatos creíbles y fiables de tortura. “La realidad de la existencia de torturas fue confirmada también mediante varias entrevistas confidenciales con jueces, abogados y médicos”, explica la organización.

Incluso, un abogado declaró: “Los autores no tienen en realidad miedo de las consecuencias de la tortura. Saben que no serán castigados por el sistema oficial”. Ahmen, un detenido bajo custodia en una prisión de Irak, dijo: “Era la misma rutina cada día, me colgaban y me golpeaban. Me da mucha vergüenza hablar de algunas de las cosas que me hicieron”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: