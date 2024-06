El legendario Beatle sir Paul McCartney conmemora su cumpleaños número 82 años este martes 18 de junio, y continúa siendo reconocido a nivel global no solamente por su asociación compositora con John Lennon que es una de las más célebres del siglo XX, sino por la música que ha creado después de la era de The Beatles y por sus recientes exitosas giras llenas de energía.

Paul McCartney es reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos. En su haber cuenta con 60 discos de oro y sobrepasa los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos. La cifra incluye tanto su trabajo como solista como con The Beatles.

Esto le valió aparecer en el Libro Guinness de los Récords como el compositor y artista de música popular más exitoso de todos los tiempos. A su vez, Paul McCartney, excomponente de los Beatles, se convirtió este año en el primer músico británico en amasar una fortuna de 1,000 millones de libras, según la clasificación anual de multimillonarios del Reino Unido, publicado Sunday Times.

FELIZ CUMPLEAÑOS, PAUL MCCARTNEY: MÚSICO, COMPOSITOR Y SEMBRADOR DE CANNABIS

Paul McCartney también ha creado un amplio catálogo de canciones como artista en solitario y ha compuesto bandas sonoras para películas, música clásica y electrónica. Ha participado en proyectos para ayudar a organizaciones benéficas internacionales relacionadas con temas como los derechos de los animales, la caza de focas, la limpieza de minas terrestres, el vegetarianismo, la pobreza y la educación musical.

En el cumpleaños 82 de Sir Paul McCartney, recordamos a los lectores que el Beatle toca distintos instrumentos, como son la trompeta, la guitarra, el piano, la batería y el bajo. Pese a su talento musical, Paul McCartney no se ha salvado de ser señalado por la autoridad.

En 1973, el británico fue multado con 100 libras esterlinas por cultivar cannabis en su granja de Campbeltown, Escocia. McCartney afirmó que “algunos fanáticos le dieron las semillas y él no sabía que crecerían tanto”.

….Y TAMBIÉN GANÓ UN ÓSCAR

En 1971, Paul McCartney ganó un Óscar a Mejor Música, por la cinta “Let It Be”, pero también lo ganaron sus compañeros de banda, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, todos se llevaron una estatuilla por esta canción. Sin embargo, la banda The Beatles no estuvo presente en la gala y el productor Quincy Jones tuvo que aceptar el premio en su nombre. Posteriormente, Paul fue nominado de forma individual en dos ocasiones: en 1974, por la canción “Live and Let Die”, y por “Vanilla Sky”, del 2002. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: