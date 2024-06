Lerdo, Dgo.- “Con la consolidación y avance del proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, gracias al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el sueño de todos, ahora es una realidad y generará un seguro de vida para quienes más queremos, nuestros hijos”, destacó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, durante la visita del Ejecutivo Federal a la Comarca Lagunera, quien junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, supervisaron esta obra que permitirá contar con agua de calidad para las familias de la región.

“El legado de Durango se observa con el paso del tiempo, con la transformación, desde Guadalupe Victoria, Francisco Villa y ahora, el legado se ve y se siente con los frutos de una verdadera transformación plural, sin distingos de pensamiento, partido o creencias”, dijo el Mandatario duranguense.

De esta manera , expresó su orgullo por la excelente relación que existe entre los tres órdenes de gobierno para desarrollar proyectos transformadores como “Agua Saludable para La Laguna”.

“Sigamos trabajando en equipo para lograr un Durango y un México donde todas las personas se sientan amadas, valoradas, apoyadas y aceptadas”, afirmó al reiterar su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno Federal y la recién presidenta electa; “siempre tendrá amigos aliados para seguir construyendo el futuro de un México unido, inclusivo, justo e igualitario”, añadió Villegas Villarreal.

No es posible seguir consumiendo agua contaminada: AMLO

“Esta obra es muy importante porque es la salud, no es posible seguir consumiendo agua contaminada, agua con arsénico y lo vamos a resolver, para que nuestros hijos, y nuestros nietos aquí en La Laguna tengan agua saludable, suficiente y de calidad; ya pasó la elección, ahora en unidad, vamos a seguir trabajando en lo que me queda”, expresó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al asegurar que regresará a esta región para inaugurar dicha obra en su totalidad y de no ser así, ya está la garantía de que Claudia Sheinbam concluirá este sistema.

“Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, por eso va a seguir avanzando el programa Agua Saludable para La Laguna y van a permanecer todos los programas”, enfatizó.

Sheinbaum dará continuidad al proyecto

“La continuidad de la transformación también significa la continuidad del proyecto de Agua Saludable, no termina aquí, vamos a seguir trayendo agua a La Laguna, a todo el país en reconocimiento que el vital líquido es un derecho humano y lo que significa la colaboración para distribuir este recurso tan preciado que hoy es tan escaso”, dijo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al confirmar su compromiso de seguir este proyecto en beneficio de Durango y Coahuila.

A nombre de todas y todos los coahuilenses, el gobernador Manolo Jiménez felicitó a la presidenta electa por su triunfo y agradeció al Presidente López Obrador por su apoyo en estos últimos seis años.

Allí aseguró que tanto en Durango con Esteban Villegas como en Coahuila, le darán seguimiento a proyectos importantes como “Agua Futura para La Laguna”, con el cual las familias de ambos estados contarán con agua de calidad.

Garantizarán agua limpia para los laguneros

El director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Germán Martínez Santoyo, informó que la instrucción del Presidente, ha sido abatir los niveles de contaminación que tiene la Comarca Lagunera, por ello, se trabaja en este proyecto, el cual garantizará agua limpia en cantidad y calidad para las familias de La Laguna.

Explicó que los principales componentes de este proyecto, es una presa derivadora sobre el cauce del Río Nazas, una planta de bombeo, una línea eléctrica; acueductos a presión, una planta potabilizadora que es considerada la cuarta más grande del país, así como tanques de almacenamiento y líneas frontales para la distribución de agua a cada municipio.

Este evento también estuvieron presentes integrantes de la Comisión Nacional del Agua, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón, el presidente del Consejo de Administración del Grupo LALA y el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera.

Newsweek te recomienda continuar leyendo:Supervisan presidente López Obrador y gobernador Esteban Villegas, la potabilizadora de Durango capital