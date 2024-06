Leonardo Montañez no ha manifestado al Ayuntamiento de Aguascalientes la intención de regresar de su licencia por tiempo indefinido, informó el actual alcalde, José Juan Sánchez Barba, quien se dice preparado y dispuesto para continuar con su encargo el tiempo que sea necesario.

Frente al virtual triunfo de más de 30 puntos porcentuales que le da el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una vez concluído el periodo electoral, Montañez Castro podría regresar a su cargo cuando él disponga para concluir el actual trienio hasta el mes de octubre.

De acuerdo con el presidente municipal, basta con que Montañez Castro exprese su intención de volver para que él le regrese el mando. Por lo pronto, descarta que esté pensando en su futuro político y se mantiene concentrado en su deber cotidiano al frente de la ciudad capital.

“Yo siempre he manifestado que para mí la política es una carrera, es una forma de vida y estamos preparados para cualquier cargo público. Hasta el momento no me han ofrecido algo, pero estaremos muy atentos” agregó.