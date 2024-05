En el contexto del fumador habitual habría que recalcar que estas enfermedades no son causadas por la nicotina , ya que se ha comprobado que es relativamente inofensiva para la salud . Es importante garantizar que los vapeadores estén disponibles para los fumadores dentro de una campaña integral de salud. Esto implicaría, como ya sucede de forma comprobada y recurrente en otros países como en el Reino Unido, un soporte vital para que estas personas puedan tener más alternativas para dejar de fumar y bajar su riesgo de daño a la salud.

EL VAPEADOR NO ES PARA NIÑOS NI ADOLESCENTES

Sin embargo, en el otro lado de la moneda vapear no se recomienda para niños o adolescentes, ni tampoco para no fumadores debido a que, para los que no han fumado cigarros convencionales, vapear conlleva riesgos de daños a la salud y una adicción en el futuro.