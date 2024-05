Luego del anuncio de la mascota, antorcha, las medallas y el cartel… llega el turno de los podios de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, construidos en plástico reciclable y con motivos que recuerdan a la Torre Eiffel.

Unos 68 podios fueron fabricados con plástico reciclado producido por la empresa Le Pavé, de Aubervilliers (afueras de París), explicó la organización este jueves 23 de mayo.

Los podios, de color gris y diseñados para no eclipsar los uniformes de los atletas, se utilizarán en las 329 ceremonias de entrega de medallas de los Juegos Olímpicos y en cada una de las 549 ceremonias de los Juegos Paralímpicos.

La parte delantera tiene motivos que reproducen un “encaje metálico” de la Torre Eiffel, según Tony Estanguet, presidente del comité de organización. En tanto, la parte interior de los tres escalones es gris “en referencia al zinc de los tejados de París”, explicó en la presentación Joachim Ronsin, director de diseño del comité de organización.

Lucas Philipponneau, gerente de Le Pavé, declaró: “En nuestra empresa de Aubervilliers se reciclaron 40 toneladas de plástico para construir los podios”.

Símbolo absoluto de la capital francesa, la Torre Eiffel aparece también en las medallas, con un pequeño trozo original en cada una de ellas. Los anillos olímpicos estarán colocados en el monumento durante los Juegos.

Step up to the podium 🥇

Inspired by the work of Gustave Eiffel, our Olympic and Paralympic podiums create continuity with our history. The Eiffel Tower is at the heart of the medal. The horizontality of the Eiffel Bridge is the source of inspiration for the podiums. They are… pic.twitter.com/9Lqp9IHdsY

— Paris 2024 (@Paris2024) May 23, 2024