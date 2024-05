Playas de Rosarito.- Los representantes de los colonos de Maclovio Rojas pidieron a la comunidad que no se les responsabilice de la falta de combustible en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, ya que ellos solo buscan un dialogo con representantes del gobierno federal y estatal para obtener los títulos de propiedad, sin embargo, las autoridades responsables no han tenido un acercamiento para dar solución al tema.

“Gobierno hace hincapié en que somos los responsables, y que quede claro que no, nosotros somos los responsables, y que quede claro que no, nosotros no somos responsables. El desabasto no es nuestra responsabilidad, nuestra culpa. Nosotros no queremos dañar a la ciudadanía, al contrario, queremos que sean conscientes de que es una problemática muy añeja y ya queremos solucionarla”, refirió Casandra Hernández, representante de los vecinos del Maclovio Rojas.

La representante de los pobladores, dijo que están abiertos al dialogo, pero no aceptarán la mesa de trabajo que se les propone en Ciudad de México porque 15 días atrás, cuando se manifestaron la primera vez en la planta Pemex, les prometieron una mesa de trabajo que no les cumplieron.

Ante la petición de personal de Pemex, accedieron a que tres pipas, que estaban en las instalaciones desde el domingo que inició la toma de las instalaciones, salieran para evitar poner en riesgo a la comunidad, de igual manera, accedieron a que el personal que labora entre y salga para que den mantenimiento a los ductos que llevan gasolina a Mexicali o Ensenada.

Esta será la unica excepción que harán, según dijeron. Dieron como fecha límite este jueves para que se les entreguen los 400 títulos de propiedad que solicitan o que inicien las mesas de trabajo en Tijuana, de lo contrario buscarán instalaciones de Pemex en Mexicali o Ensenada para iniciar nuevos campamentos sin dejar el que ya existe en Playas de Rosarito.

Adelantó que la toma de las garitas y la rumorosa quedó descartado, pero sí buscarán al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Baja California por Mexicali. N

