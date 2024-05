Tijuana, B.C.- Las compras de pánico en gasolineras han incrementado, principalmente en Tijuana, luego que se cumplieron tres días del plantón a las afueras de la planta de Pemex en Playas de Rosarito por colonos del Ejido Maclovio Rojas. Alrededor del 50 por ciento de las gasolineras comenzaron a presentar desabasto por lo que están solicitando a la ciudadanía que no compren gasolina de más.

Alejandro Borja Robles, presidente de Grupo Especializado de Gasolineras en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, explicó que el desabasto va en aumento. Las gasolineras suelen tener inventario para dos o tres días, pero de haber compras de pánico, la gasolina podría escasear.

“Pero se está alargando esto, yo creo que ahorita ya va en aumento las gasolineras que nos estamos quedando sin producto”, opinó Borja Robles.

Detalló que existe un Plan B o de emergencia que están utilizando por parte de Pemex y el gobierno del Estado que no está funcionando. Este plan consiste en sacar producto tanto de Mexicali como de Ensenada para que se apoye en el suministro en Tijuana, más no está siendo suficiente.

“Está saliendo a cuenta gotas las pipas, es muy difícil. Las instalaciones tanto de Mexicali como Ensenada son muy pequeñas, entonces hay una situación que se está agravando cada día”, compartió el presidente del Grupo Especializado de Gasolineras en Canaco Tijuana.

Aunque no hay una cifra en concreto de cuántas gasolineras ya no tienen producto, sí es un número que está en aumento. Borja Robles consideró que no habrá un desabasto total en la ciudad, pero reiteró que el plan no dará abasto.

La planta de Pemex abastece a Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, y se envía por ducto a Mexicali y Ensenada. La perdida económica diaria sería millonaria porque se tienen gastos operativos y el pago de nóminas. De resolverse la situación este día, el abastecimiento de gasolina podría tardar hasta 10 días.

De continuar la situación, el representante de los gasolineros indicó que implementarán acciones como vender gasolina solo a los vehículos y no en bidones, ya que deben racionar la gasolina porque deben abastecer a patrullas, bomberos y ambulancia.

Durante un recorrido realizado por Newsweek en Español Baja California, se encontró que en la gasolinera Chevron, ubicada sobre el bulevar Díaz Ordaz, a escasos metros de la 5 y 10, conductores de transporte público hacían larga fila para llenar su tanque de gasolina.

Arnulfo, uno de los conductores formados, compartió que llevaba cerca de una hora esperando para ser atendido, cuando en un día común no tarda más de 10 minutos.

Otro de los choferes, de nombre José, opinó que esta situación es una simulación para incrementar el precio de la gasolina.

Por parte del gobierno de Baja California, el secretario general, Alfredo Álvarez, explicó que la problemática es de carácter federal, pero con los colonos ya se instaló una mesa de trabajo. Adelantó que existe una propuesta para los residentes de Maclovio Rojas; están a la espera de una respuesta.

En cuanto al desabasto dijo que no existe, solo hay una demora en la distribución de la gasolina, y aseguró que en los lugares donde existe desabasto es derivado de las compras de pánico. N

