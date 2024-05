El candidato a la presidencia municipal de Jesús María por la Alianza Fuerza y Corazón por Aguascalientes, César Medina Cervantes, invitó a los jesusmarienses a ver el encuentro entre las candidaturas para el cargo al que aspira y comparar las propuestas, asegurando que es la mejor opción para continuar con el desarrollo del municipio.

El abanderado de la alianza PRI, PAN y PRD reiteró que en los últimos años Jesús María ha avanzado a pasos agigantados y él va a trabajar incansablemente para que el progreso continúe, de manera que cuenta con propuestas concretas y reales, las cuales se encuentran divididas en 5 ejes para su gobierno: humano e incluyente; seguro y justo; competitivo e innovador; ordenado y sostenible; inteligente y abierto.

“He recorrido las colonias, fraccionamientos y comunidades de Jesús María, no sólo ahora durante la campaña, sino desde hace años, por ello, la gente me ha recibido muy bien, sé que cuento con su apoyo y créanme que no los voy a defraudar, porque yo quiero a Jesús María, vivo aquí, aquí crecí, aquí estudié y será aquí también donde mis hijos crezcan”, enfatizó.