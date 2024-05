1. TDAH: CONECTAR, NO CORREGIR

Ya sea que esté molesto por haber incumplido una fecha límite, por haber perdido una factura o haberme caído de una silla cuando estaba recargado en ella, Kim no me dirá: “Deberías trabajar en gestionar mejor tu tiempo y tener cuidado con tus cosas/con tu silla”.

2. EMPATIZAR

3. MANDAR SOLO BUENAS VIBRAS

Odio pelear con mi esposa. Lo temo con cada gramo de mi ser, así que cuando siento que ella se está molestando conmigo, mi cerebro se vuelve hipervigilante y me pongo irritable, lo que obviamente no mejora el estado de ánimo en la casa ni mi TDAH. En las muy raras ocasiones en que Kim me reclama por un error de mi trastorno por déficit de atención e hiperactividad yo me quejo, lo que solo hace que mis síntomas se agraven. La retroalimentación negativa conduce a sentimientos negativos. Cuando ella está relajada respecto de sus expectativas sobre mí (que, gracias a Dios, es la mayor parte del tiempo) me siento mucho mejor equipado para cumplirlas.