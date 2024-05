Sigue sin avanzar la gestión en el Senado de la República para que se emita una declaratoria de emergencia por sequía en Aguascalientes, informó el secretario general del Gobierno del Estado, Florentino Reyes Berlié, quien atribuye este retraso al momento político que actualmente se vive en el país.

En entrevista colectiva, el servidor público reconoció la necesidad de este trámite que se ha venido buscando desde el año pasado, cuya necesidad radica en la obtención de fondos federales para apoyar a productores afectados por la falta de lluvias y su consecuente caída de ingresos.

“Se están haciendo las gestiones en el senado pero no hemos tenido éxito. Espero que en los próximos días pueda haber algo, pero la gestión no ha sido fácil, hay varios estados que están en la misma gestión y no han tenido éxito. Obviamente los tiempos electorales complican a veces este tipo de situaciones” informó.