Sin un avance significativo, continúan las investigaciones en torno a la estafa ponzi en la que el Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales Para los Servidores Públicos Del Estado De Aguascalientes (ISSSSPEA) se vio afectado por 170 millones de pesos, informa el titular de la instancia, Mario Alberto Álvarez Michaus.

A 7 meses de iniciado el proceso, aún no se identifica a las personas presuntamente responsables, no obstante, se subraya que la dependencia ha colaborado en todo momento con la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que este ilícito no quede impune y se recupere el dinero perdido.

“Ahorita todo sigue en manos de la Fiscalía, ya se presentaron las denuncias correspondientes también ante el órgano de control del instituto, esperando que se deslinden las responsabilidades y que se pueda hacer algo con el retorno de los recursos” declaró.

Ante este contexto, el funcionario destaca que se han hecho los ajustes necesarios en la normativa del instituto para que no se adquieran más inversiones de riesgo, recordando que la que derivó en la estafa, apenas superaba la mínima calificación aprobatoria.

“Desde que llegamos hicimos todas las modificaciones a los reglamentos para evitar adquirir de manera arbitraria este tipo de instrumentos de evaluación y con tan bajas calificaciones. Limitamos ahora la cantidad de recursos y el procedimiento para evitar cantidades importantes con riesgo” aseguró.

Fue en octubre de 2023 cuando una investigación del diario El País, reveló que el Estado mexicano había sido víctima de un desfalco en una llamada Estafa Ponzi, en donde también se vio involucrada la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) por 213 millones de pesos, y la Fiscalía General del Estado por 66 millones.