Las personas de entre 12 y 17 años han sido uno de los grupos etarios con mayor incidencia de faltas administrativas durante la actual Feria Nacional de San Marcos, informó el director del área de reglamentos del Ayuntamiento de Aguascalientes, Gonzálo Hernández Pedroza.

Al respecto, y con conocimiento de que estas faltas se presentan a lo largo del año, ya se analiza junto con la Secretaría General de Gobierno la posibilidad de impulsar un juzgado cívico para menores, en el que más que imponer sanciones punitivas, se busque corregir su comportamiento.

“Estamos tratando junto con el secretario del ayuntamiento para ver si podemos hacer un juzgado cívico para menores, para tener una atención especializada y hacer todo tipo de canalizaciones, porque son inimputables. Lo que queremos hacer no es generar una sanción, sino una conducción junto con los papás para disminuir las problemáticas” informó.

El funcionario municipal no precisó una fecha en la que esto pueda lograrse, no obstante, considera que esto puede ayudar a disminuir la incidencia de faltas en los menores y fomentar la participación de los padres, pues según la experiencia en la actual verbena, la mayoría de los padres no van con sus hijos ante dicho escenario.