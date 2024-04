El expresidente de Uruguay, José Mujica, ícono de la izquierda en Latinoamérica, reveló este lunes 29 de abril que tiene un tumor en el esófago con pronóstico “muy comprometido”, pero aseguró que mientras pueda seguirá en la escena política y se dijo “agradecido” por todo lo vivido. Al dar a conocer su diagnóstico, los mensajes de solidaridad por parte de políticos y mandatarios no se hicieron esperar.

José Mujica, de 88 años, convertido en personaje de culto dentro y fuera de las fronteras de Uruguay por su estilo austero y alejado de protocolos, sus ideas progresistas y su defensa del planeta, informó en rueda de prensa que supo del tumor el viernes pasado durante un chequeo médico.

“Es algo obviamente muy comprometido”, señaló Mujica. “Y es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más 20 años que me afectó entre otras cosas los riñones, lo cual crea dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía”, explicó, en alusión a la vasculitis que le diagnosticaron en 2004.

‘NO ESTÁ CONFIRMADO QUE EL TUMOR SEA MALIGNO’, INFORMA LA DOCTORA DE JOSÉ MUJICA

“En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa”, afirmó. Consultada por la AFP, la médica personal de Mujica, Raquel Panone, dijo que “no está confirmado” que el tumor sea maligno, aunque “la imagen es sugestiva”. Añadió: “Tenemos que esperar los resultados de la anatomía patológica y de otros estudios para decidir el tratamiento”, indicó, y enfatizó que el expresidente “sigue con su vida normal”.

Mujica aseguró que seguirá militando políticamente, “fiel” a su pensamiento: “Mientras el rollo aguante voy a estar”. Figuras de todo el entorno político uruguayo enviaron mensajes de afecto a Mujica, incluido el expresidente Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000). Ambos octagenarios, y durante décadas férreos adversarios.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también saludó el lunes “al hermano Mujica”. “Eres un faro en la lucha por un mundo mejor”, publicó en la red social X junto a una foto de ambos a bordo del legendario Volkswagen “Escarabajo” de Mujica.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en X: “Sabemos que está en ti no rendirte ante los obstáculos de la vida”.

LA SOLIDARIDAD CON MUJICA

“Esta mañana me comuniqué con Pepe ni bien conocí la noticia sobre su enfermedad. Conversé con él y con Lucía, para transmitirle mi cariño y darle fuerzas. Estoy segura que ese cariño es un sentimiento compartido por el pueblo argentino. ¡Fuerza Pepe!”, publicó la exvicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner.

El exmandatario Evo Morales, publicó: “Hago llegar un abrazo fraterno al compañero Pepe Mujica. Estoy seguro que logrará vencer esta nueva batalla contra la enfermedad”.

“Abrazo Pepe y todo nuestro aprecio y admiración desde México!!!”, indicó el político mexicano Marcelo Ebrard, en su publicación también aparece una foto de la visita que José Mujica hizo a México, en septiembre de 2022, a propósito de los festejos de Independencia.

José Alberto Mujica Cordano, nacido en Montevideo el 20 de mayo de 1935, formó parte de los rebeldes MLN-Tupumaros que se levantaron contra los gobiernos durante las décadas de 1960 y 1970. En su lucha civil contra los regímenes de su país pasó 12 años en prisión, gran parte de ellos en régimen de aislamiento.

JOSÉ MUJICA CONTINÚA CON EL CULTUVO DE HORTALIZAS

En su mensaje del lunes dio algunos consejos a los jóvenes. “Quiero transmitirles que la vida es hermosa y se gasta, se va, y el quid de la cuestión, triunfar en la vida, es volver a empezar cada vez que uno cae”, señaló, e instó a elegir siempre el amor sobre el odio.

“La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad, y si no la utilizamos no somos libres”, enfatizó. “Por lo demás, estoy agradecido, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, concluyó entre aplausos y gritos de “¡Vamos Pepe!”.

Mujica, que no tuvo hijos, vive con su esposa Lucía Topolansky, exguerrillera como él y exvicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020, en una granja en las afueras de Montevideo, donde él mismo se ocupa del cultivo de hortalizas. N

