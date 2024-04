El aspirante al Senado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Hank Krauss, sostuvo una entrevista en las instalaciones de Newsweek Baja California para platicar sobre sus propuestas de campaña, los problemas que le preocupan de la entidad, así como su desempeño legislando en caso de ser favorecido por el voto el próximo dos de junio.

¿Por qué buscar directamente la senaduría antes de una diputación local o federal?

“Desde la regiduría hicimos varios programas, hicimos diferentes funciones para ayudar a la cenaduría en general, pero Tijuana tiene una particularidad, por su posición geográfica depende mucho de la Federación; justamente cuando venía para acá ves todo el tráfico que se hace desde la línea y eso tiene que ver mucho con la relación binacional que lleva Baja California con California por el tema de las aduanas, por el tema del cruce, muchas veces quisimos hacer que la línea se subiera al canal de CONAGUA para liberar la Vía Rápida y que fuera vía rápida realmente, pero todo eso se ve desde la Federación, el Senador representa a su Estado a nivel binacional y eso es lo que buscamos”.

Platícanos sobre tus propuestas, de qué tratan.

“La mayoría de las propuestas que verán son propuestas ciudadanas que he trabajo yo en conjunto con organismos de la sociedad civil, con las cámaras empresariales, papás de escuelas, familias, colegios, en fin”.

“Uno de los grandes problemas que nos aqueja es el tema del agua; hace como una semana se firmó un acuerdo donde nos van a recortar 500 millones de mililitros cúbicos que representan alrededor de un millón de viviendas aquí en Tijuana. El Río Colorado se está secando y nuestra agua depende del Río Colorado, entonces vamos por mucho recurso para modernizar la infraestructura porque tiene cuarenta años que se utilizó todo el acueducto, la estructura y ciertamente ya ocupamos darle una ‘manita’, modernizarlo y también hay nuevas tecnologías que nos permiten el rehusar el agua de muchas maneras”.

En el caso de la contaminación en Playas de Tijuana, la cual se extiende hasta Imperial Beach, California ¿qué hacer?

“En el momento que se hicieron las plantas tratadoras no se les dio el mantenimiento correcto, no se le dio seguimiento porque fuimos creciendo de una manera muy rápida y las plantas tratadoras solo tenían capacidad para cierto número de habitantes o de colonias, entonces tenemos que ir por ese recurso, de hecho, hay un tratado internacional de las aguas y California también está muy preocupado por la contaminación de la playa”.

Hay temas en el Senado que no han sido resueltos, como la elección de los magistrados. ¿Cuál es tu postura en torno a ese tópico?

“Obviamente estoy estudiando y evaluando todos los temas, creo que muchos de ellos son perfectibles; en el tema de la elección de los magistrados hay que revisarlo, hay que observarlo, hay que estudiar el por qué se decidió meter la iniciativa… tengo que esperarme llegar para ver qué va a pasar de aquí a los próximos meses”.

Sobre la falta de vivienda de interés social en Baja California qué rutas hay para revertir esa necesidad.

“En Tijuana tenemos un gran nivel de infonavit desocupados porque en su momento cuando se construyeron no se planeó de manera orgánica la ciudad o esos infonavit, hay mucho infonavit que ves abandonado porque nunca hicieron rutas de transporte público, porque no terminaron de pavimentar bien, no llegaron los accesos de servicios básicos, entonces vamos para poder regresar toda esa certeza o seguridad de vivienda a toda la población”.

De ser favorecido con el voto ciudadano, cómo sería tu gestión, en dónde la llevarías a cabo.

“La realidad es que a mí me gusta mucho mi Estado, me gusta presumir mi Estado, vivirlo, tenemos de las playas más hermosas que hay en México, que no le piden nada a ningún otro lado, Puertecitos, San Luis Gonzaga, tenemos un chorro de playas muy bonitas y yo lo que quiero hacer es ir a legislar, pero vivir acá, no me quiero ir a vivir a México y tenemos una propuesta para hacer módulos de atención ciudadana para el Senado en cada municipio de nuestro Estado para que la gente tenga ese acercamiento diario sobre qué aqueja realmente a Baja California”.

¿Consideras que los ataques entre candidatos suman a la democracia, a la mejora del Estado y el país?

“Yo me he dedicado a construir propuestas, todo el tiempo te vas a dar cuenta que estoy construyendo, proponiendo, contribuyendo, y esto es integrando a la sociedad civil, integrando a los empresarios, yo me dedico a construir y transmitir que propuestas son las que tenemos, yo no he atacado a nadie, no me he visto en la necesidad de tener que hacer esto y creo que para lo que estamos aquí es para construir”. N

