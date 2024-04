Tijuana, B.C.- El actor Daniel Giménez Cacho estuvo en Tijuana el primer fin de semana de marzo como parte de la residencia que la Compañía Nacional de Teatro tuvo en la ciudad. El sábado 2 de marzo se reunió con un nutrido grupo de asistentes en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana (Cecut), en su mayoría actores, actrices, directores de teatro y público en general, interesados en la trayectoria del actor.

Para el día siguiente, el domingo 3 de marzo, se presentó en el teatro del Cecut con la obra de teatro Violencia. En entrevista con Newsweek en español Baja California el histrión compartió cómo es vivir experiencias por primera vez dentro de su profesión en los casi 40 años de carrera.

Daniel, sabemos que estas en Tijuana como parte de la Compañía Nacional de Teatro ¿Cómo ha sido tu experiencia con esta visita?

DGC: “Me gusta mucho que este sea un proyecto del Estado mexicano circular, circular las obras, circular los actores, hacer intercambio. La Compañía Nacional de Teatro tiene esta idea de hacer residencias e intercambios con varias ciudades, eso me parece muy útil, y creo que apenas es cómo un esfuerzo muy pequeño.

Antes había un proyecto dónde el Instituto Nacional de Bellas Artes estaba mucho más a nivel federal, luego los presupuestos se fueron reduciendo y hoy queda esto, que es algo. Traemos dos obras, va a haber talleres, esta charla. Fue algo de lo que me interesó para presentar mi solicitud para entrar a la Compañía Nacional de Teatro.

Violencia es en la obra en que estoy, es un papel pequeño, originalmente es una obra de mujeres, hecha por mujeres, escrita por mujeres, actuada por mujeres, dirigida por una mujer. Es una chica de Ciudad Juárez la autora, Valeria Loera”.

Acerca de tu ingreso y debut en la Compañía Nacional de Teatro ¿Qué tal ha sido la experiencia?

DGC: “Sí, acabo de entrar, y me invitaron a qué entrara con un pequeño papel. Estoy encantado de crecer, colaborar, hacer comunidad, de sentirme parte, como que me di cuenta que quizá toda mi carrera he estado medio solo, y de repente es muy lindo pertenecer con gente con la que compartimos la misma dedicación, pasión y afición por la actuación, por la estabilidad y disposición artística.

Hay colegas más grandes que yo, más jóvenes que yo. Es un lugar donde tengo contacto con actrices y actores jóvenes”.

Sobre trabajar con las nuevas generaciones ¿Qué descubres en ellos?

DGC: “Muchísimas inquietudes, sobre todo es un lugar privilegiado porque aquí ellos pueden tener un sueldo fijo, modesto, pero fijo, que permite estar concentrado, dedicado, cultivando día con día. Es un espacio de encuentro muy enriquecedor. Algo muy lindo es la diversidad. Hay una diversidad cultural, económica, racial; aquí en la compañía se junta de todo, entonces, eso lo enriquece mucho”.

¿Qué representa para ti ser parte de la Compañía en este momento de tu carrera?

DGC: “Es un gran reconocimiento porque como digo, ya es el Estado mexicano el que te lo otorga, y en mi caso ya es vitalicio, ya es una cosa para siempre. Sí tiene reconocimiento por la trayectoria, y el hecho de que sea vitalicio, no puedo dejar de pensar que aquí me puedo morir. Es un lugar donde me puedo morir y despedir, rodeado de mis colegas, y trabajando. Muy lindo”.

En cuanto al trabajo de la comunidad ¿Cuál es el reto actual para quienes se dedican a teatro en México?

DGC: “Es un gremio bastante precarizado, y últimamente en este sexenio ha habido políticas que no se alcanzan a comprender, que yo siento con un alto nivel de demagogia, donde se dice que se está apoyando a los que antes no se apoyaban, pero, no me queda muy claro, porque en resumidas cuentas la cantidad del presupuesto se ha disminuido.

Una cuarta parte del presupuesto federal se destinó a desarrollos en Chapultepec. El centralismo que se iba a combatir, pues no, y quitarle una cuarta parte del presupuesto federal para una cosa así, a mí se me hace muy errático.

No se ha fortalecido la comunidad. Ahí sigue habiendo muchas luchas que hay que llevar a cabo desde la ciudadanía, desde los trabajadores de la cultura porque sigue siendo muy precario desde la pandemia, donde fue muy duro y ahí no hubo ningún programa, ninguna política. Sé que fue para el gobierno muy difícil la pandemia, pero ahí es donde siento que no hay un rumbo claro”.

En entrevistas que te han hecho has tocado el tema de estar llegando a una etapa madura en tu carrera, pero al mismo tiempo estás viviendo cosas que no habías hecho antes ¿Cómo ha sido vivir estas primeras veces?

DGC: “Es algo súper lindo darse cuenta que no es como el final que ya se va repitiendo la cosa, que ya pasó lo mejor, que ya los mejores chistes ya se contaron, que siguen pasando cosas. Yo creo que eso tiene que ver con actitud, una actitud en la vida que sigue siendo de descubrimiento, a partir de que te exploras tú, y nunca terminas de acabarte de conocer, así van apareciendo nuevas cosas tuyas, que tú estás buscando dentro de ti y también aparecen fuera otras nuevas.

Sí creo que no tengo esa idea de la vejez, donde todo va a ir disminuyendo, yo creo que sí va cambiando, va cambiando, pero a la vez, siento que tengo más control, puedo ser más eficaz. A lo mejor, antes estaba jugando cinco bolas a la vez, y quién sabe hasta dónde llegaba, pero ahora hay una o dos y puedo meter más goles, esa es la sensación que me da”. N



Fotos: Omar Martínez/Border Zoom

