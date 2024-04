En medio del análisis que actualmente realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se propone invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio, el secretario de seguridad pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García, emite su postura.

Pese a que desde enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a todos los países eliminar esta figura, el funcionario estatal aseguró que de proceder tal determinación, se agravaría la impunidad que se padece en Aguascalientes y México.

“Esto vendría a agravar más el tema de la impunidad, que es uno de los temas más graves que tiene el país en materia de seguridad y de justicia. Recordemos que casi el 98% de los delitos que se cometen no son sancionados a nivel nacional, es un grave problema que adolecemos en Aguascalientes y en todo el país” consideró.

Además, Alonso García considera que eliminar la prisión preventiva oficiosa atentaría contra el interés de víctimas y policías, a quienes sostiene, no se les está volteando a ver al discutir esta posibilidad.

“Yo creo que le da más herramientas a las personas que han cometido un delito para no estar en la cárcel y no pagar su sanción. Aquí no se está volteando a ver a las víctimas, a ellas y a los policías son a quienes más se estaría afectando con esta determinación. Nuestra postura es que la prisión preventiva oficiosa tiene que seguir” opinó.