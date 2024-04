En evento realizado al oriente de la ciudad capital, el Partido del Trabajo (PT) inició las campañas de sus candidatos a nivel local en Aguascalientes, quienes estarán encabezados por Alfredo Quiroz Serna, estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), donde forma parte del Consejo Universitario por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.

En su sitio web, el candidato informa que tiene 22 años y afirma provenir “de una familia de campo”. Además, no reporta experiencia en cargos públicos, pues su trayectoria sólo incluye roles en federaciones de estudiantes dentro y fuera de la UAA, factor que asegura, juega a su favor.

“Mis adversarios me critican, dicen que soy muy joven y que no tengo experiencia; si en algo tienen razón, es en eso. Yo no tengo experiencia en robar, yo no tengo experiencia en hacer tratos ‘a lo oscurito’, yo no tengo experiencia en malas prácticas de esa vieja y corrupta política” subrayó.