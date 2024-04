En la sesión ordinaria de Cabildo de abril de 2024, los integrantes del H. Ayuntamiento de Aguascalientes aprobaron la solicitud de licencia que presentó el presidente municipal, Leo Montañez, para separarse del cargo por tiempo indefinido.

Asimismo, se aprobó además la licencia presentada por la regidora Alejandra Peña Curiel, para separarse por tiempo indefinido del cargo.

En otro punto del Orden del Día, se aprobó la realización de una sesión extraordinaria el viernes 12 de abril de 2024 a las 10:00 horas en el teatro Morelos, con motivo de la toma de protesta del C. José Juan Sánchez Barba como presidente municipal de Aguascalientes.

Además, se tomó protesta además como integrantes del H. Ayuntamiento a Georgina Velázquez Contreras y a Laura Dávalos Issac, quienes fungirán como presidenta de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones y como síndica de Hacienda, respectivamente.

Se aprobaron también las cuentas públicas correspondientes a enero, febrero y marzo de 2024.

La regidora Edith Citlalli Rodríguez González se manifestó a favor, sin embargo presenta una reserva con respecto a las asociaciones público privadas.

Fue aprobada además la propuesta de tope de tarifas en los estacionamientos públicos ubicados dentro del municipio de Aguascalientes.

Tarifas máximas por hora:

Primera categoría 19 pesos

Segunda categoría 18 pesos

Tercera categoría 16 pesos

Tolerancia de 5 minutos

Estacionamientos públicos de primera, segunda y tercera categoría en eventos especiales y durante el periodo de la FNSM 2024:

Primera categoría 28 pesos

Segunda categoría 26 pesos

Tercera categoría 24 pesos

Con tolerancia mínima de 15 minutos antes de la primera hora y después del cobro una tolerancia mínima de 15 minutos para la salida

Servicio de Pensión:

Primera categoría 540 pesos

Segunda categoría 490 pesos

Tercera categoría 430 pesos

Estacionamientos públicos comerciales:

12 pesos las dos primeras horas

A partir de la tercera hora el cobro será de 8 pesos por hora o fracción, debiendo otorgar una tolerancia mínima de 15 minutos antes de la primera hora y después del cobro una tolerancia mínima de 15 minutos para la salida.

Estacionamientos públicos especiales por día:

Para eventos de duración de hasta 3 horas, 55 pesos

Para eventos con duración de más de 3 horas, 65 pesos

Se otorgarán 5 minutos de tolerancia

En el caso del extravío de la contraseña o boleto entregado al usuario por parte del estacionamiento en cualquiera de las modalidades, se propone el cobro de una tarifa máxima de 110 pesos y se debe acreditar con documentos legales la propiedad del vehículo.

El dictamen que contiene la propuesta de revocación del comodato condicionado de un predio ubicado en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, a favor de Juntos en el Camino de la Esperanza A.C., debido a que no se construyó la casa sede de la Asociación, se votará en otra sesión de Cabildo.

La regidora Edith Citlalli Rodríguez González aclaró que al paso del tiempo legal para realizar la construcción y debido a que no se realizó es que se hace esta revocación, no obstante la A. C. puede hacer otra solicitud.

Por otra parte, se aprobó el dictamen que contiene la aprobación respecto a la iniciativa por la que se reforma el Artículo 51F de la Constitución del Estado, mismo que se remitirá al Congreso del Estado dando cumplimiento a la fracción II del Artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. El Ayuntamiento manifiesta la aprobación de dicha iniciativa que tiene como objeto precisar que el Congreso Local es competente para legislar en materia de mecanismos de solución de controversias con excepción de la materia penal.

La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno mencionó los Asuntos en Cartera, el Seguimiento de Acuerdos y dio a conocer que se entregaron en tiempo y forma los Informes de Comisiones correspondientes a marzo de 2024.