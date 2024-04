A 1 mes de iniciadas las campañas federales, la candidata a la Presidencia de la República por la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum, visitó Aguascalientes para realizar dos mítines, el primero en el municipio de San Francisco de los Romo y el segundo en la capital del estado.

Así mismo, ofreció una comparecencia ante los medios de comunicación, en donde a lo largo de más de una hora, se pronunció respecto a distintos temas y planteó sus propuestas específicas para el estado: dos rutas de trenes de pasajeros que atraviesen la entidad en los siguientes recorridos:

Para ello, la ex Jefa de Gobierno de la capital del país, precisa que el actual presidente ya ha comenzado las negociaciones con las principales concesionarias de trenes en México –Ferromex y Canadian Pacific– por lo que a ella le corresponderá dar continuidad para consolidar dicho proyecto.

“Vamos a seguir recuperando los trenes de pasajeros. La idea es utilizar las vías que fueron concesionadas para carga; en aquel entonces, quedó establecida una cláusula en donde se decía que, si no se utilizaba como tren de pasajeros por los concesionarios, entonces el estado lo podría desarrollar” explicó.

En total, serán 7 rutas de tren de pasajeros las que Sheinbaum buscará rehabilitar en todo el país, en caso de ser elegida.

Cuestionada respecto al video viralizado en redes sociales las últimas horas, en donde se observa al hijo de su contrincante, Juan Pablo Sánchez Gálvez, en aparente estado de ebriedad y agrediendo a personal de seguridad privada de un centro nocturno, la aspirante de izquierda se opuso a que se involucre a las familias para hacer campaña sucia.

“Quienes estamos en la contienda somos la candidata y el candidato. La contienda es un asunto de propuestas, de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares; yo no estoy de acuerdo en que se haya utilizado este vídeo como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no” declaró.