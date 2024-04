De acuerdo con fuentes consultadas, en agosto de 2023 las empresas Comercializadora Sn Agustín, S. A. de C. V. y Segurmex obtuvieron contratos vía asignación directa para venderle a Pemex zapatos de trabajo por un monto de 688 millones 493,717.94 pesos, así como guantes de cuero y carnaza , por un total de 228 millones 132,705.26 pesos.

LAS PRUEBAS DE GUANTES Y BOTAS PARA PEMEX SON FALSAS

Aunque le presentaron a Pemex informes en hojas membretadas y firmadas por el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas ( CIATEC ), institución que forma parte de la Red de Centros Públicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia Y Tecnología (CONAHCYT), los documentos carecen de valor, pues el propio CIATEC los identificó como falsos, es decir, confirmó que las hojas membretadas son reales, no así el contenido del informe ni las firmas.

OTRA EMPRESA BENEFICIADA

Por otra parte, la misma fuente informó a este medio que la empresa Comercializadora Sn Agustín ha entregado a Pemex solo el 20 por ciento del total de los zapatos de trabajo comprometidos. En tanto, en lo que respecta a los guantes, no ha entregado ni una sola pieza desde la firma del contrato, en agosto pasado.

Hace poco, según nuestra fuente, Cárdenas orquestó la cancelación de un contrato a la empresa ETM Servicios Industriales, S. A. de C. V., firmado en agosto de 2023, bajo el argumento de que avanzaba despacio en la entrega de guantes a Pemex.

Ahora, tras la cancelación de ese contrato, presuntamente pretende traspasarlo y beneficiar a la empresa Ecodeli, S. A. de C. V., de Agustín Bujaidar y familia. Aunque esta empresa aún no tiene acuerdo con Pemex, hace unos días ya entregó 5,000 pares de guantes, con lo que busca demostrar solidez y formalizar el convenio con la paraestatal. Al cierre de esta nota no fue posible contactar a Cárdenas Domínguez ni a Bujaidar. N