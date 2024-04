El próximo 8 de abril ocurrirá un eclipse solar total (2024) que será visible en tres países de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con las estimaciones astronómicas, el puerto mexicano de Mazatlán, Sinaloa, será la ubicación ideal para observar el fenómeno que iniciará en punto de las 10:51 horas, pero cuya fase total será alrededor de las 12:07 horas.

“El eclipse terminará a las 12:32:09 horas. Así, en Mazatlán, el eclipse total durará cuatro minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente. Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de dos horas y 41 minutos”, detalla el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otras ciudades en las que el eclipse total podrá verse serán Durango, Torreón y Monclova (estos dos últimos del estado de Coahuila), aunque con una duración menor. Sin embargo, la mayoría del país experimentará el eclipse parcial. Por ejemplo, durante la fase máxima del eclipse en la Ciudad de México (CDMX), la Luna cubrirá 79 por ciento del disco solar.

SIMULADOR DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL 2024

Este evento astronómico no se ha visto en el país desde 1991. El eclipse solar total es poco común y no se repetirá en México hasta el año 2045. En Estados Unidos, algunas de las ciudades donde se apreciará el eclipse son San Antonio y Dallas, en Texas. También se verá en se verá en Hot Springs y Little Rock en Arkansas; Evansville, Indiana; el centro de Delaware; Columbus y Cleveland en Ohio. En Canadá: Montreal, Isla de Terranova y Buffalo.

Si deseas observar este evento de la naturaleza, pero no estarás en las zonas donde podrá apreciarse, el portal Eclipse Simulator es para ti. Al acceder al sitio web, tendrás la opción de seleccionar el botón “Observa el eclipse total de 2024”. Este te dirigirá a un mapa interactivo que te permitirá explorar diversas ubicaciones, incluyendo tu posición actual y otras ciudades. Además, ofrece información de los próximos eclipses solares como el del 6 de febrero de 2021, más visible en Chile y Argentina.

VENTA DE FILTROS SOLARES EN LA CDMX

Sin embargo, algunas instituciones y escuelas ofrecerán diversas actividades para “vivir de cerca” el eclipse solar. La UNAM organizará un “Picnic bajo la sombra” el 8 de abril de 10 a 16 horas en las Las Islas de Ciudad Universitaria, CDMX. Habrá conferencias y eventos musicales, por ejemplo, la cantante argentina Daniela Spalla ofrecerá un concierto gratuito.

Las #IslasCU se convertirán en un gran observatorio. Organiza con tus amigos un "Pícnic bajo la sombra" y disfruta del eclipse solar 🌞, así como de actividades como #Conferencias y #Conciertos 🎶. ¡Vive esta experiencia única!👇 pic.twitter.com/Vmap1ugBYC — UNAM (@UNAM_MX) April 2, 2024

En tanto, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará una serie de actividades en su Planetario Luis Enrique Erro, ubicado en la capital mexicana. En esa vía, también tendrá a la venta filtros solares.

“Están a la venta en las taquillas del Planetario Luis Enrique Erro a partir de hoy y hasta el 7 de abril de 10 a 16 horas, 6,000 filtros solares con costo de 60 pesos cada uno. El día del evento astronómico solo estarán disponibles 1,000 filtros”, informó el IPN en un comunicado.

Como recomendación, según los expertos, se deben utilizar los filtros por 15 segundos con descansos de cinco minutos. Por ningún motivo se debe observar el eclipse directamente ni por otros medios como el agua, los espejos, las radiografías o rollos fotográficos.

De acuerdo con el Instituto de Geofísica, los eclipses ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se colocan a lo largo de una línea recta. Si la Tierra queda en medio de los otros dos cuerpos celestes tenemos un eclipse lunar. Si la Luna queda en medio del Sol y la Tierra, entonces hablamos de un eclipse solar.

Un eclipse lunar total puede durar hasta 345 horas; esto se debe a que el diámetro de la Luna es menor que la extensión de la sombra de la Tierra a la distancia en la que se encuentra nuestro satélite natural. La duración máxima de un eclipse solar total es de 7.5 minutos. N