291 trabajadores contratados por el IMSS Bienestar (antes INSABI) en Aguascalientes -y cerca de 5 mil en otros 7 estados de la república-, fueron notificados que no se les renovaría su contrato trimestral por parte de la dependencia federal, sin embargo, horas después, a través de un comunicado, la misma dependencia de salud señaló que contarían con un último contrato para el periodo que va de abril a junio, meses en los que los gobiernos estatales deberán resolver su contratación.

Esto se da como resultado de una modificación a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de enero, en donde se estipula que los estados que decidieron no adherirse al IMSS Bienestar, están imposibilitados de seguir recibiendo apoyos federales en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, en el entendido de que se harían cargo de manera directa.

Ante este escenario y de acuerdo a testimonios, se señaló que durante la notificación, se les ofreció la alternativa de ser reubicados en cualquiera de las 24 entidades sí adheridas al IMSS Bienestar, sin embargo, el traspaso tendrían que decidirlo a más tardar el 8 de abril y sólo les aseguraría una contratación sin base hasta el mes de diciembre, además de que no incluiría vivienda. Por el contrario, si no se reubicaban, la terminación del contrato no contemplaría un finiquito conforme a la Ley Federal del Trabajo.

El mismo personal del IMSS Bienestar indicó que una posible contratación en el ISSEA no les sería conveniente.

“El estado sí quiere apoyarnos, pero también están viendo… la federación ya no mandó el recurso. Ahora bien, los contratos del estado no son lo que nos pagaban (no ganarían lo mismo); nosotros queremos seguir trabajando bajo el contrato que teníamos, seguir con algo similar, o la base” comentó un enfermero.

Los trabajadores ya analizan la posibilidad de organizarse con sus homólogos de otros estados para protestar directamente a las afueras de Palacio Nacional ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conclusión, el personal del IMSS Bienestar contará con un último contrato para el periodo que va de abril a junio, meses en los que el estado de Aguascalientes deberá resolver su contratación, según se contempla en el nuevo marco normativo de la Ley General de Salud.