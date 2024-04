El titular de la Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Aguascalientes, Israel Díaz García, señala que hasta el momento, y pese a tener facultades, autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno no han realizado operativos en tianguis o mercados para identificar venta de armas de juguete.

Esto cobra relevancia luego de que el Congreso del Estado avalara desde finales de 2023 la prohibición de la venta de estos artículos, identificados regularmente en la comisión de delitos con supuestas armas de fuego de por medio.

En este sentido, el funcionario se dice dispuesto a que la instancia a su cargo colabore con las secretarías de seguridad pública estatal o municipal, e incluso con el ejército, para realizar rondines enfocados al hallazgo de estos artefactos y hasta de posible venta de narcóticos.

“Nosotros lo podemos reportar cuando lo identificamos, pero realmente no hacemos un actuar como tal. Invito a las autoridades a que investiguen en los lugares pertinentes, los tianguis están abiertos para todos” exhortó.

Aún cuando la ley estipula que está prohibida “la comercialización de juguetes que tengan características similares a cualquier arma real en su forma, dimensiones y colores”, el director señala que el personal a su cargo se encuentra inhabilitado para actuar al respecto, por lo que se requiere estrictamente la participación de Seguridad Pública.

“Los tianguis y los mercados son abiertos a cualquier autoridad municipal, estatal o federal. Nosotros no somos peritos en la materia, no sabemos lo que se permite y lo que no se permite, sabemos que estos tipos de juguetes se pueden encontrar en los tianguis, pero estos están abiertos a cualquier autoridad” concluyó.