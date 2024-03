Activistas en Tijuana alertaron sobre la militarización que está llevando a cabo el gobierno

mexicano en la frontera con Estados Unidos, lo cual, acusan, está orillando a los

migrantes a cruzar por zonas de mayor peligro dejándolos expuestos a mayores riesgos.

Uno de estos operativos es el que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración (INM),

en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el Ejido Jacumé, donde

desde hace más de un mes montaron un campamento para la detención de personas que

intentan cruzar el muro.

El padre Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, en entrevista con

Nómadas cuestionó que este tipo de acciones estén solamente enfocadas en la detección

de migrantes y no en acciones “que lleven a la detención de los traficantes de personas

que se están aprovechando de esta situación”.

OPERATIVO FRONTERIZO

El Ejido Jacumé, ubicado a una hora y media de Tijuana, es una zona rural por donde se

habían estado presentando cruces masivos de migrantes, trasladados por “polleros”

(traficantes de personas), razón por la que, de acuerdo David Pérez Tejada, delegado del

INM en Baja California, se instaló el campamento con las corporaciones antes

mencionadas.

En atención a medios, refirió que este reforzamiento que instrumentaron en esta zona “ha

tenido resultados”, porque “en el mes pasado que tuvimos picos de hasta 800 cruces

diarios irregulares, los logramos bajar hasta 500 a principios de enero y, a partir de estos

campamentos que se instalaron hace mes y medio, hemos visto cifras recientes de 74

cruces en un día”.

En un recorrido que Nómadas realizó por Jacumé, se constató la presencia permanente

que mantienen los elementos del INM, la Guardia Nacional y el Ejército y, de acuerdo con

información que fue compartida, estos se relevan en dos turnos durante el día.

La presencia y el patrullaje lo realizan las 24 horas en un radar de extensión de 17

kilómetros por toda la frontera, en donde han ubicado al menos ocho puntos que habían

estado utilizando para el cruce de personas, en áreas donde el muro presenta huecos o

donde por las características del terreno les facilitaba instalar una escalera hechiza para

brincar la vaya.

Durante el recorrido se observó una cantidad de materiales y deshechos de comida y

botellas de agua, en donde durante meses fueron también campamentos entre los muros

para los migrantes que cruzaron y se mantuvieron a la espera de que los recogiera la

Patrulla Fronteriza, siendo ahora lugares donde por la presencia militar y de migración

han quedado vacíos.

El delegado destacó que este panorama es un reflejo de lo drásticas que han sido sus

acciones, pues “los grupos criminales que están traficando con personas y llevándolos a

estos puntos alejados, ya han tenido que buscar otros puntos a lo largo del muro

fronterizo para poder llevar a las personas para cruzarlos”.

Pérez Tejada argumentó que esto llevará también a que los “polleros” busquen

nuevamente cruzar a las personas por sitios que eran “los de los orígenes”, como lo son

la canalización del río Tijuana y la zona norte de la ciudad, ambas aledañas al puerto

internacional de San Ysidro, además de cruzar por el mar en la zona de Playas.

“Solicitamos una presencia permanente de elementos de seguridad en estas zonas

también, sobre todo con Guardia Nacional, fuerza estatal y del Instituto Nacional de

Migración. Ahora también estamos pidiendo que la Marina esté presente en Playas de

Tijuana y si puede sumarse la Policía Municipal de Tijuana también se los

agradeceríamos”, dijo.

“EL PROBLEMA ES CON EL CRIMEN ORGANIZADO”

El padre Patricio Murphy, condenó que se esté utilizando a la Guardia Nacional y otras

instituciones de seguridad para el tema de los migrantes, pues refiere que “no tienen

ningún poder para tocar migrantes en ningún momento, pero así lo están haciendo” y

sugirió que esos esfuerzos mejor se utilicen para combatir al crimen organizado.

“Mejor que vayan a buscar a los que están matando a la gente en Tijuana, hace una

semana tuvimos tres homicidios frente a la Casa del Migrante y no vino nadie para ayudar

a la gente. Yo sé que se necesita hacer algo, pero el problema es con el crimen

organizado que está organizando todos estos cruces y pobre gente ya está viendo las

repercusiones”, sentenció.

Para el activista, toda esta situación “está conectado con las elecciones de los Estados

Unidos, porque (Joe) Biden está manejando todo mandando dinero para que puedan

detener la intención de migrantes de este lado para que no crucen. Es un caos en este

momento en todas partes y no veo en dónde se puede encontrar esperanza para las

personas”.

Murphy reiteró que el problema con estos operativos es que orillan a los migrantes a

cruzar “por otros lugares más peligroso, más lejos y más afuera de la civilización y va a

tener más muertos y más problemas”.

“Yo creo que esa no es la solución, lo que se tiene que hacer es buscar soluciones con

dignidad para la gente, no para arrestarlos como criminales, no son criminales, los

criminales se quedan libres, el crimen organizado está ganando dinero de todo esto y

nadie los está molestando a ellos”, puntualizó. N

Fotos: Joebeth Terríquez

