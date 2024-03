“Durango tiene equipo de béisbol para mucho tiempo, sí vamos a jugar esta temporada con la nueva franquicia, Caliente de Durango”, aseguró el gobernador Esteban Villegas Villarreal, al presentar al nuevo equipo.

Señaló que, pese a que ya no se tenían esperanzas de tener un equipo participando está temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, se logró gracias a la confianza de Emilio Hank, director de Grupo Caliente y a los aficionados a este deporte.

Mencionó que el Gobierno del Estado y los empresarios ya hicieron la parte que les toca, por lo que invitó a la afición a que acompañen al equipo en los juegos para que se sientan respaldados por los duranguenses.

El mandatario estatal informó que el primer juego será el 12 de abril en Saltillo y el 16 de abril debutará el equipo Caliente de Durango, en el estadio Francisco Villa.

Por su parte, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, afirmó que “sin el apoyo del Gobernador, Grupo Caliente no estuviera aquí”, de esta manera, reconoció que Villegas Villarreal brindó el respaldo para que Durango no se quedará sin equipo esta temporada.

“Como liga nos complace mucho no haber perdido este equipo y tenemos la fortuna que dos instancias le apostarán a este proyecto, como lo es el gobierno del estado y por otro lado, Emilio Hank, dueño de Grupo Caliente MX, principal patrocinador de varios equipos en el país que los ha hecho crecer”. Carlos Cedillo, presidente ejecutivo de Caliente Durango, destacó el deseo de tener un buen equipo, que sea competitivo, “estamos trabajando en todas las áreas, con el objetivo de tener una buena temporada y llegar al playoff este año”.

El gerente deportivo del club, Enrique Couoh, señaló que en “tiempo récord” se pudo lograr una buena organización entre Grupo Caliente y el gobierno del estado.

El Manager, Luis Borges, agradeció a las autoridades por la confianza que se le está brindando para dirigir el equipo, “estamos emocionados con este reto y esta nueva franquicia, los jugadores vienen con muchas ganas, estoy seguro que vamos a tener un equipo de calidad, estamos a tiempo y ellos vienen listos para iniciar la pretemporada”.

