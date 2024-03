“LO QUE NO SE MIDE NO SE MEJORA”

“Lo que no se mide no se mejora”, concluye por su parte Efrén Ramírez. “Si hoy no sé cuánto contribuye la tecnología a mi negocio no puedo explotarlo. Entonces tengo que conocer cómo contribuye, dónde están los puntos fuertes, los puntos débiles de la tecnología. Lamentablemente no tenemos la cultura de ver la tecnología como una herramienta, como una línea de negocio dentro de mi empresa que tiene que ser segura, productiva y rentable.

“Y la idea es hacerlo así: si hay un estado de resultados para cada línea de negocio debe haber un estado de resultados para la tecnología, pues tengo que saber cuáles son los puntos fuertes y los débiles de la tecnología dentro de mi empresa para tomar mejores decisiones”. N