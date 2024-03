A 14 días de iniciadas las campañas para la presidencia de la república, diputaciones federales y senadurías, la representación en Aguascalientes del partido político Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante los medios de comunicación a los 5 perfiles con los que busca hacerse de escaños en el Poder Legislativo.

La fórmula para el Senado de la República está conformada por Jorge Narvaez, quien fuera Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Gobierno del Estado durante la administración del priísta Carlos Lozano de la Torre, y por Sara Miranda, quien cuenta con una amplia trayectoria en cámaras y consejos empresariales.

Para el Congreso de la Unión, el ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en el gobierno del panista Martín Orozco, Ulises Reyes Esparza, competirá por el Distrito l; por el Distrito ll, la ex candidata a gobernadora y ex diputada local, Anayeli Muñoz; mientras que por el Distrito lll, la vicecoordinadora de jóvenes del partido naranja, Luz Camila Guerra.

Al respecto, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Gustavo Granados, asegura que se trata de un grupo fortalecido por los resultados obtenidos en las últimas elecciones, en las que su partido se posicionó como la tercera fuerza política de Aguascalientes, por arriba del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El verdadero equilibrio en el Congreso de la Unión está en la participación de Movimiento Ciudadano, si solo existieran las dos fuerzas de la vieja política, por supuesto que tendríamos un escenario catastrófico, sin un equilibrio que impidiera que las reformas constitucionales se lograran” clamó.

Respecto a las candidaturas para Ayuntamientos y diputaciones locales, Granados Corzo adelantó que será el próximo martes cuando oficialicen a los perfiles de su partido que buscarán estos cargos.