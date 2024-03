El Consejo de Movilidad, integrado por autoridades municipales, estatales y del Congreso, así como representantes del gremio del transporte público y el observatorio ciudadano, analiza una posible alza en las tarifas del servicio de taxis, camiones y combis, informa la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte, Mayra Guadalupe Torres.

En entrevista colectiva, la legisladora detalló que a lo largo de las próximas semanas se estará sesionando para tomar una determinación, pues dada la inflación y el incremento en el precio de los combustibles, transportistas ya solicitan el subir sus tarifas para mejorar su rentabilidad.

En estas reuniones, los involucrados escucharán los argumentos para un posible incremento, pero también evaluarán la factibilidad de que el bolsillo de la ciudadanía pueda con este gasto adicional.

“La posibilidad de aumentarlo siempre existe, porque la inflación y los costos siempre suben, pero habrá que evaluar distintos factores como el empleo y la economía de los aguascalentenses, para determinar si la sociedad puede costear un incremento en el transporte” declaró.

Al respecto, la congresista descarta que el factor electoral vaya a influir en la toma de esta decisión, pues, aunque subir los precios podría tener un “costo político”, si se reúnen las condiciones, se procederá con estas modificaciones.

No obstante, desde el punto de vista ciudadano, Torres Mercado considera que la sociedad de Aguascalientes no está en condiciones de afrontar este impacto en su bolsillo, por lo que ella abogará desde su trinchera para que, este 2024, no se tenga modificación en los precios.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley General de Movilidad, el 31 de marzo de cada año es la fecha límite para autorizar cambios en el precio del transporte, mismos que podrían entrar en vigor a partir del 1 de abril.