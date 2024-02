Tijuana, Baja California, a 01 de febrero de 2024.- Con una atención de diez incidentes durante las primeras horas de este jueves, la Dirección Municipal de Protección Civil reporta saldo blanco en Tijuana tras el paso de la primera tormenta que arribó a la región desde la mañana y que traerá lluvia constante por lo menos hasta las 4:00 de la tarde de este día.

Miguel Ángel Ceballos, director de Protección Civil en Tijuana, explicó que desde las 6:00 de la mañana hasta el mediodía, se registró un acumulado de entre un cuarto a 0.40 pulgadas de lluvia en la ciudad, siendo San Antonio del Mar y Villa del Campo las zonas con mayor caída de agua.

De acuerdo a los pronósticos meteorológicos más actualizados, la lluvia continuará de manera constante hasta las 4:00 de la tarde, para dar paso a precipitaciones leves y chubascos aislados por el resto de la tarde y noche.

Para el viernes, agregó el funcionario municipal, continuarán nublados bajos con probabilidad de chubascos aislados.

Por instrucciones de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, desde ayer miércoles se declaró sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil, donde todas las dependencias trabajan de manera coordinada para atender las contingencias derivadas de las precipitaciones que se estima continúen hasta la siguiente semana.

En esta primera tormenta, con corte al mediodía, Protección Civil Tijuana ha atendido diez incidentes, entre ellos una caída de espectacular, una caída de poste, tres cortocircuitos, un derrumbe, dos inundaciones, un reporte de cables colgando y una caída de árbol.

En tanto que la Dirección de Bomberos de Tijuana informó que de las 6:00 a las 12:00 horas atendió seis incidentes relacionados con la primera tormenta; entre ellos, una caída de anuncio, una persona electrocutada, un incendio de basura, un incendio de vehículo y dos personas lesionadas por caída.

Además, se canalizaron diez reportes a otras dependencias, con saldo blanco hasta el momento.

También personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental de Tijuana mantiene labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad y monitoreo en los 34 desarenadores.

En total, se contabilizan doce incidencias atendidas por Dirección de Servicios Públicos Municipales, DOIUM y Obras Públicas de las delegaciones, entre los cuales destacan un señalamiento caído en Rosas Magallón, trabajos de limpieza y desazolve.

En lo que respecta a la Secretaría de Bienestar Municipal, desde tempranas horas se activaron los refugios temporales en las instalaciones del SDIF Tijuana como punto de primera atención y la Unidad Deportiva Tijuana; en este último refugio, por lo menos hasta las 12:40 horas se contabilizan seis personas, cuatro adultos y dos menores, en el lugar.

El XXIV Ayuntamiento de Tijuana exhorta a la población a mantener las medidas preventivas correspondientes como no salir si no es necesario, no cruzar arroyos ni corrientes de agua en auto o a pie, así como estar al pendiente de actualizaciones del pronóstico, a través de las plataformas oficiales. N

