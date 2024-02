No, ella no está en esa lista de invitados especiales que, en realidad, es la lista oficial de aspirantes de Morena al Congreso . Pasa de largo la mesa de registro y se detiene entonces en las dos filas de morenistas que esperan su ingreso a la sede electoral, los cuales son identificados con brazaletes plásticos de colores según su importancia: los de color guinda tienen mayor rango que los de color dorado.

Para el rol que desempeña revisó la imagen de la candidata presidencial por algunos videos. “El brazo que hace así (y emula), su corazón que hace así (y junta las manos) y su saludo pal’ pueblo. Esto es con todo respeto para ella; me pongo la botarga con todo cariño, no para jugar con ese personaje, sino para que ella vea que estamos en apoyo. Creo que ya me conoció y me solicitó el día de hoy para conocerla personalmente”, asegura.